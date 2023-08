Myrta Merlino sul nuovo Pomeriggio 5: “Basta caccia al mostro, Alberto Matano mi ha dato consigli” Myrta Merlino al settimanale Chi apre le porte della sua nuova avventura in tv. Da settembre prenderà il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque: “Con lei nessuna rivalità, è solo cambiata la linea editoriale”. La conduttrice ha ricevuto preziosi consigli da Alberto Matano, ma soprattutto il sostegno del compagno Marco Tardelli: “Lui è persino più contento di me”.

A cura di Gaia Martino

Prima di cominciare la nuova avventura a Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino si sta godendo le vacanze estive a Pantelleria con il compagno Marco Tardelli. La conduttrice e giornalista in una lunga intervista al settimanale Chi ha parlato del suo passaggio da La7 a Canale5: "Ho sentito la necessità di voltare pagina. Del resto, chi non ha il coraggio di lasciare la spiaggia non potrà mai scoprire nuovi orizzonti", le parole prima di raccontare del suo amore per il compagno, dei figli e della nuova esperienza televisiva che la aspetta.

La nuova avventura con Pomeriggio Cinque

A settembre Myrta Merlino comincerà la nuova avventura con Pomeriggio Cinque. "Da tempo riflettevo sulla possibilità di passare a un appuntamento settimanale, invece passo da un quotidiano a un altro. Sono felice, curiosa. Arriverò in punta di piedi e con grande umiltà in una rete consolidata e con un pubblico che viene da lontano" ha spiegato la conduttrice e giornalista che racconterà "un'Italia vera":

Senza infingimenti, stravolgimenti, così come mi è stato chiesto dall'editore. Non voglio renderla né patinata né tantomeno spaventosa. Parleremo di attualità, cronaca, evitando la caccia al mostro. Cercherò di dare gli strumenti al pubblico da casa per comprendere quello che succede intorno a noi con una narrazione asciutta e più chiara possibile.

Non baderà ai numeri degli ascolti, "l'unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C'è voglia di investire su un'informazione attenta, rigorosa e allo stesso tempo popolare". Sfiderà La vita in diretta di Alberto Matano, e a tal proposito ha raccontato di aver incontrato recentemente il suo collega: "Abbiamo parlato molto e devo dire che mi ha dato preziose dritte professionali su una fascia oraria che padroneggia con maestria. La tv non è albergata solo da squali e mostri".

Il commento su Barbara D'Urso

La Merlino intervistata da Chi ha detto la sua anche su Barbara D'Urso con la quale ha sempre avuto un rapporto di simpatia:

Se temo paragoni? Nella maniera più assoluta. Siamo due donne diverse con due percorsi professionali molto differenti. Barbara è una grandissima professionista, fa e ha fatto cose che io probabilmente non sarei in grado di fare. Non c'è dualismo, né tantomeno rivalità, è semplicemente cambiata la linea editoriale della rete. Io e lei abbiamo sempre avuto una grande simpatia e in tutta sincerità spero rimanga.

La giornalista ha confessato di non avere mai avuto tempo per seguire la sua collega: "Non vorrei sembrarle snob, ma facendo un programma quotidiano focalizzato sull'estrema attualità e seguendo il lavoro, non ho mai avuto molto tempo per seguirla. Però sono sempre stata incuriosita dal mondo Mediaset, ho sempre apprezzato la presenza di donne forti e con un'identità ben precisa sia davanti che dietro le telecamere". Tra queste risalta la figura di Maria de Filippi: "L'ho incontrata, è stata accogliente e stimolante. L'ammiro".

Il nido d'amore a Pantelleria

Pantelleria è diventata la seconda casa della coppia formata da Myrta Merlino e Marco Tardelli, "Il nostro altrove da ormai sette anni" ha raccontato la conduttrice e giornalista a Chi. "Qui le giornate sono fatte di cose semplici, nuotate, silenzi, risate, luci, tramonti e massima tranquillità", un nido d'amore per entrambi "dove far crescere il loro amore". Pietro, il figlio della Merlino nato da una passata relazione, è legato al compagno della madre: "Su un tavolo che Marco ha trasformato in una sorta di quadro lavagna c'è la dedica di Pietro. "A Marco che rende felice mia madre e ha avuto la lungimiranza di accaparrarsi un pezzo di paradiso".

Myrta Merlino e Marco Tardelli (foto Chi)

È il compagno il suo primo sostenitore. Myrta Merlino ha raccontato che per la nuova esperienza televisiva lui "È persino più felice di me".

Lui è il vero grande colpo di fortuna della mia vita, è un uomo fantastico, risolto, privo di smanie e di ansie. Lui è l'amore della maturità, l'amore in cui vogliamo tutti e due il bene dell'altro e che mi ha permesso di credere ancora in qualcosa di speciale.

In programma non ci sarebbe alcun matrimonio ma entrambi vogliono passare il resto dei giorni insieme: "Lui è passionale, l'amore è un impegno. Incontrarsi è una fortuna, rimanere assieme amandosi è un lavoro".

L'amore per i figli Giulio, Pietro e Caterina

Myrta Merlino è fiera dei suoi figli, i gemelli Pietro e Giulio Tucci nati da una passata relazione, e Caterina Arcuri, nata dalla storia con Domenico Arcuri: "Non so se sono stata una brava madre, anche perché spesso mi sono sentita inadeguata, sbagliata, ma li ho cresciuti nell'amore anche mentre attraversavo mille tempeste". Tra queste ultime, c'è quella affrontata dopo la morte della madre, "una donna indescrivibile" – ha raccontato – che "ha combattuto per i diritti delle altre donne. Fu arrestata a Parigi davanti all'ambasciata americana con me in grembo, mentre manifestava. A 4 anni urlavo con lei "Il corpo è mio e lo gestisco io". La sua perdita è stata la tempesta più grande". Quando la madre si ammalò la Merlino incontrò Marco Tardelli: "Se riesci ad andare oltre, se ti affidi alla vita, c'è sempre qualcosa che ti indica la luce".