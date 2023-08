Myrta Merlino anticipa Matano, Pomeriggio Cinque in onda una settimana prima de La vita in diretta A settembre la sfida tra Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino e La vita in diretta di Alberto Matano. Tv, Sorrisi e Canzoni, svela quando le due trasmissioni andranno in onda.

A cura di Daniela Seclì

Settembre è alle porte e la tv è pronta a riaccendersi. Tra le sfide più attese, quella tra la nuova edizione di Pomeriggio Cinque, condotta da Myrta Merlino e il ritorno del programma La vita in diretta con Alberto Matano. Su Tv, Sorrisi e Canzoni, la data in cui le due trasmissioni andranno in onda.

Pomeriggio Cinque dal 4 settembre, La vita in diretta dall'11 settembre

Come è ormai risaputo, per Pomeriggio Cinque inizia un nuovo corso. Dopo anni, Barbara D'Urso non è più la conduttrice del programma. Al suo posto, la giornalista Myrta Merlino. Secondo quanto riporta Tv, Sorrisi e Canzoni, il programma pomeridiano tornerà su Canale5 da lunedì 4 settembre. Dunque, ben prima che si riaccenda la concorrenza di Rai1. Attualmente sta andando in onda la versione estiva de La vita in diretta. Sempre secondo Sorrisi, Alberto Matano tornerà al timone del programma lunedì 11 settembre, dunque una settimana dopo Pomeriggio Cinque. Tempo che potrebbe risultare prezioso per gli spettatori per familiarizzare con il nuovo vestito del programma di Canale5.

Nessuna competizione tra Alberto Matano e Myrta Merlino

Al netto della conduzione di due programmi dirimpettai, tra Alberto Matano e Myrta Merlino non esiste alcuna concorrenza. Il giornalista, in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, commentò così la staffetta alla conduzione di Pomeriggio Cinque: