La sorella di Barbara D’Urso ironizza sullo spot di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino Daniela D’Urso commenta con ironia, sui social, il primo spot di Pomeriggio Cinque, il programma alla conduzione del quale la sorella Barbara D’Urso verrà sostituita dalla giornalista Myrta Merlino.

A cura di Andrea Parrella

L'avvicendamento tra Barbara d'Urso e Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque è senza ombra di dubbio una delle notizie principali del dinamico mercato televisivo di questa estate. L'uscita di D'Urso da Mediaset (il suo contratto scade a dicembre ma fino ad allora non ci sono programmi per lei), ha generato non poche reazioni, così come ne sta determinando in queste oreil primo promo di Pomeriggio Cinquenella nuova versione capitanata da Myrta Merlino. Uno spot che ha suscitato una certa ilarità perché molto austero, semplice, senza troppi clamori.

Il commento di Daniela D'Urso

Non è mancata la scia di commenti allo stile stesso dello spot e tra questi c'è anche la velata disapprovazione di Daniela D'Urso, sorella della conduttrice, che già nelle settimane dell'addio all'azienda di Cologno Monzese aveva supportato Barbara. Una prima traccia d'ironia è arrivata in mattinata, su Twitter, quando Daniela D'Urso ha scritto un “NO VABBE’. PUNTO” che, pur non avendo una specifica destinazione, pareva chiaramente indirizzato al promo del programma, a giudicare dal tempismo. Poco dopo ha quindi commentato il post di una fan di Barbara, in cui si vede un videomontaggio di Myrta Merlino nel promo seguito da un vecchio video della d’Urso dicendo “E sti ca**i?”. La sorella della presentatrice ha quindi risposto autocensurandosi: “Non posso rispondere….non posso…non posso…mannaggia…(libera interpretazione)”.

Daniela d’Urso alla sorella: “Nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto”

Non è la prima volta, come detto, che Daniela D'Urso si esprime pubblicamente a sostegno di Barbara. Nelle ore successive all'annuncio dell'uscita da Mediaset di sua sorella, aveva mostrato tutto il suo sostegno via social. “Sorella mia, lascia che ti dica una cosa: ricorda il tuo nome, nessuna tempesta ti ruberà quello che hai fatto”.