Myrta Merlino nel promo di Pomeriggio5, il primo senza Barbara d’Urso Canale5 ha diffuso il primo promo di Pomeriggio5 senza Barbara d’Urso. Protagonista è Myrta Merlino, nuova conduttrice del contenitore pomeridiano. “Sono Myrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi”, dice la giornalista mentre pigia il tasto di un telecomando e cambia canale, a simboleggiare il cambio di passo rispetto al passato.

A cura di Stefania Rocco

Myrta Merlino ha registrato il primo promo della nuova edizione di Pomeriggio5, la prima senza Barbara d’Urso. La giornalista, che ha recentemente lasciato L’aria che tira su La7, sarà il volto della nuova stagione del pomeriggio di Canale5. Merlino prende il posto dell’uscente (non senza polemiche) d’Urso, che resterà sotto contratto Mediaset fino a dicembre. “Mi chiamo Myrta”, dice la giornalista guardando dritta in video, “e vi aspetto qui tutti i pomeriggi”. Lo fa mentre pigia il tasto di un telecomando, un clic che rappresenta una sorta di “cambio canale”, e soprattutto il cambio di passo rispetto al passato.

Pomeriggio5 non cambia nome dopo l’uscita di Barbara d’Urso

Pomeriggio5, il promo lo dimostra, non cambierà nome. La trasmissione condotta per oltre 10 anni da Barbara d’Urso resterà, almeno nel titolo, la stessa di sempre. Il format, tuttavia, presenterà una serie di novità rispetto al passato. Era stata la stessa conduttrice a chiarirlo nella prima intervista rilasciata dopo l’annuncio del suo sbarco su Canale5. “Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare. Gossip? Mi piace di più la parola ‘scoop', condividere con il pubblico notizie esclusive. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita”, aveva anticipato la giornalista a La Stampa.

Barbara d’Urso: “Lasciata a casa senza preavviso”

Barbara d’Urso aveva commentato con durezza la decisione di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, di rimuoverla dalla conduzione di Pomeriggio5. “Non ho concordato nulla”, aveva tuonato dalle pagine di Repubblica, “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione”.