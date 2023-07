Myrta Merlino: “Come sarà il pomeriggio di Canale5. Corteggiata da Mediaset, ringrazio Piersilvio” A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti che ha ufficializzato il passaggio di Myrta Merlino a Mediaset nella fascia prima occupata da Pomeriggio5 di Barbara d’Uso, la conduttrice racconta come sarà la sua trasmissione.

A cura di Stefania Rocco

Myrta Merlino rappresenta una delle grandi novità del palinsesto Mediaset. La giornalista, in uscita da La7 dove conduceva L’aria che tira, ha accettato la proposta di Piersilvio Berlusconi di diventare il nuovo volto del pomeriggio di Canale5. Merlino arriva in sostituzione di Barbara d’Urso, ritrovatasi fuori, non senza polemiche, da Pomeriggio5. “Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare”, racconta Merlino nella prima intervista dopo la presentazione dei palinsesti, rilasciata a La Stampa, “Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferito ad un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito ‘un giornalismo popolare di qualità’”.

Myrta Merlino: “Il nostro programma sarà un rotocalco”

La giornalista anticipa che il suo programma tratterà l’attualità sotto ogni aspetto: dalla cronaca alle notizie più leggere. Con una precisazione: “La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola ‘scoop’, condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Penso che le cosiddette soft news siano in realtà una cosa molto seria e che vadano trattate con attenzione e rigore. Lo faremo, con personaggi di spettacolo, temi e fatti di costume, il racconto anche del bello che c’è nel mondo. Una sfida che mi appassiona. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita”. Quindi, Merlino ha dichiarato di essere rimasta conquistata dall’aria di rinnovamento che si respira a Mediaset:

I vertici Mediaset hanno intercettato il vento di una nuova epoca, c’è stato un tempo in cui la tv generalista era innanzitutto svago, sogno, fuga, mentre oggi in un mondo così difficile da capire, con un senso di incertezza e fragilità crescere, l’informazione deve essere semplice e chiara, per tutti, ma deve dare strumenti per orientarsi. Una bussola. […] Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro. La linea di Piersilvio Berlusconi che non vuole mischiare cronaca e gossip? Questa è la linea editoriale che mi ha convinto a cambiare piani e vita. Credo che ragione e sentimento possono stare nello stesso programma.

Myrta Merlino: “Ringrazio Piersilvio Berlusconi”

Quando le chiedono cosa l’abbia spinta a cambiare idea dopo avere lasciato L’aria che tira annunciando di volersi dedicare a un programma che prevedesse un impegno settimane, invece che quotidiano, la giornalista ha spiegato di essere rimasta conquistata dal corteggiamento ricevuto da Mediaset affinché prendesse in mano le redini del pomeriggio di Canale5: