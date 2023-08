Alberto Matano pronto a sfidare Myrta Merlino: “Con Barbara D’Urso lealtà, non ci siamo mai sentiti” Il conduttore de La Vita in Diretta si prepara al confronto “giornalistico” con Myrta Merlino della prossima stagione, ma parla anche della precedente rivale. Poi sul ritorno a Ballando con le Stelle: “Si saprà tutto a settembre”.

A cura di Andrea Parrella

Alberto Matano si prepara a una nuova stagione televisiva. Con lui La Vita in Diretta ha cambiato marcia e si prepara a una nuova sfida, quella con Myrta Merlino, che sarà alla guida di Pomeriggio Cinque, concorrente diretto del programma del pomeriggio di Rai1. Matano, interrogato sulla questione da Oggi, non ha nascosto un certo entusiasmo per il nuovo confronto di stampo più "giornalistico", ha parlato soprattutto di Barbara D'Urso, che ha preceduto Merlino negli scorsi anni ed è uscita da Mediaset in malo modo nelle ultime settimane:

“Quando ho cominciato a fare La Vita in Diretta, Canale 5 era leader. Questa stagione abbiamo chiuso al 22% e il programma da qualche anno è il più visto al pomeriggio. Per me è una scommessa vinta. Devo però dire che con Barbara c’è sempre stato un rapporto leale e rispettoso, anche se non ci siamo mai sentiti in tutto questo periodo“.

Oltre al giornalismo l'intrattenimento

Un Matano che, pur seguendo un percorso giornalistico con l'ingresso al Tg1, ha poi accolto una metamorfosi del suo ruolo, implementando i temi più disparati dell'attualità nel suo racconto quotidiano e accettando anche un ruolo televisivo più incline all'intrattenimento: "Anche questo fa parte del percorso – ha raccontato – Ricordo ancora quando Luciana Littizzetto mi notò alla conduzione del Tg1 delle 13.30. Fazio mi invitò a Che Tempo Che Fa, quella sera era ospite anche Maria De Filippi e Luciana imperversava con le sue battute. Ero molto emozionato, mi batteva il cuore perché non ero abituato a quei contesti. Ero spaventato, oggi è diverso. Penso sia divertente partecipare a Ballando con le Stelle, dove ogni sabato accade di tutto“.

Matano a Ballando con le Stelle

Alberto Matano a Ballando con le Stelle: "Si saprà a settembre"

Proprio su Ballando con le Stelle, dove da alcune stagioni ha il ruolo di custode del tesoretto, non conferma né smentisce la sua presenza per la prossima edizione, nonostante questa paia alquanto probabile, a differenza della giuria che potrebbe subire variazioni sostanziali: “Cito Milly: si saprà tutto a settembre“.