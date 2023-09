Myrta Merlino: “Umanamente mi dispiace per Barbara D’Urso, non sono la sua antagonista” Myrta Merlino parla della sua nuova avventura televisiva sulle reti Mediaset. Il suo Pomeriggio 5 sarà all’insegna della cronaca e del racconto dell’Italia a 360 gradi. Per quanto riguarda l’allontanamento di Barbara D’Urso, poi, si dice “umanamente dispiaciuta”.

A cura di Ilaria Costabile

In vista della partenza della sua nuova avventura televisiva con Pomeriggio 5 su Mediaset, Myrta Merlino si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, dove spiega quale sarà il suo approccio al programma e chiarisce che, conoscendo Barbara D'Urso, le è dispiaciuto per quanto è accaduto, sebbene non sia mai stata una "sua antagonista".

Una proposta inaspettata da Mediaset

Un nuovo inizio, con un programma pomeridiano, in onda tutti i giorni e in cui si affronterà l'attualità a 360 gradi: dalla cronaca, anche nera, alla politica, passando per i problemi sociali che affliggono gli italiani, quindi un passaggio importante per Myrta Merlino, sebbene non cercato: "Non era il mio progetto di vita, dopo tanti anni di quotidiano a La7, con “L’aria che tira”. Avevo ricevuto un’offerta dalla Rai e una da Mediaset che mi aveva convinta: avrei dovuto condurre una prima serata su Rete4. Poi, a fine giugno, a sorpresa è arrivata questa proposta". Progetto che è stato comunicato nel mese di luglio e che havisto Barbara D'Urso essere allontanata dal programma in maniera improvvisa, tanto che il suo saluto al pubblico a inizio giugno, la riportava alla prossima stagione. Uno smacco di non poco conto per il noto volto di Canale 5, che la giornalista ha commentato in questi termini:

Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore.

Il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

Il suo sarà un programma all'insegna di un racconto del paese ad ampio spettro, con il quale spera di poter catturare l'attenzione di quante più persone possibili: "Mi hanno proposto una sfida impegnativa e appassionante: rivoluzionare un pezzo di televisione generalista che parla a tantissimi italiani. Chi fa questo mestiere ha l’ambizione di raggiungere un pubblico più ampio possibile e io vorrei provarci raccontando l’Italia come è, partendo dalla vita delle persone". Alcuni temi, poi, avranno una certa rilevanza, come quello dei femminicidi e della violenza sulle donne: "Sarà una mia battaglia, nella quale voglio coinvolgere gli uomini per primi". Infine, la giornalista parla del suo modo di raccontare e informare, che l'ha caratterizzata in anni di tv su La7: