È il giorno di Myrta Merlino, dal 4 settembre via a Pomeriggio Cinque al posto di Barbara D’Urso Parte dal 4 settembre la nuova avventura professionale di Myrta Merlino. La giornalista, ex La7, sarà alla guida del contenitore che fu di Barbara d’Urso.

A cura di Andrea Parrella

È stata protagonista della notizia di mercato televisivo più succulenta dell'estate e ora Myrta Merlino è ai blocchi di partenza per la sua avventura a Pomeriggio Cinque. La conduttrice ex La7, che per 12 anni è stata alla guida de L'Aria Che Tira, approda nel pomeriggio di Canale 5 dal 4 settembre, per raccogliere la pesante eredità lasciata da Barbara D'Urso, che aveva inaugurato anni fa questo segmento cruciale per la programmazione giornaliera dell'ammiraglia Mediaset.

La sfida di Myrta Merlino

A Myrta Merlino spetterà il compito di dare un nuovo volto al contenitore di Canale 5, nel tentativo di combinare la necessità di dare maggiore centralità agli aspetti della cronaca e dell'attualità, la politica, senza dimenticare i necessari elementi di leggerezza che da sempre caratterizzano il programma.

"Non sono un'antagonista di Barbara D'Urso"

"Non era il mio progetto di vita, dopo tanti anni di quotidiano a La7, con “L’aria che tira”. Avevo ricevuto un’offerta dalla Rai e una da Mediaset che mi aveva convinta: avrei dovuto condurre una prima serata su Rete4. Poi, a fine giugno, a sorpresa è arrivata questa proposta", ha dichiarato nei giorni scorsi Myrta Merlino. Progetto che è stato comunicato nel mese di luglio e che ha comportato la fine dell'esperienza di Barbara d'Urso alla guida del programma e la fine dei rapporti con Mediaset dopo anni. Uno smacco di non poco conto per il noto volto di Canale 5, ma in un'intervista Merlino ci ha tenuto a precisare che non c'è alcuna rivalità con la collega: