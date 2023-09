Barbara D’Urso: “Inizio una nuova e lunga avventura. Ho paura, ma supererò i miei limiti” Barbara D’Urso alla vigilia di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino annuncia l’inizio di una nuova avventura. La conduttrice si è mostrata sui social in partenza: “Ho paura, ma la paura ferma il mondo, io voglio correre”.

A cura di Gaia Martino

Alla vigilia della nuova edizione di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, l'ex padrona di casa del programma, Barbara D'Urso, ha deciso di prendere il volo. La conduttrice televisiva con un post e alcune stories su Instagram ha raccontato di essere in partenza per una nuova avventura: senza svelare la meta né il motivo del suo viaggio, ha confessato di aver deciso di superare i suoi limiti e la sua paura dell'aereo.

Le parole di Barbara D'Urso diretta verso una nuova avventura

"Sto per fare un atto di coraggio. Sto andando all'aeroporto, sto per prendere l'aereo. Sapete che ho il terrore, ma c'è sempre tempo per superare i propri limiti": con queste parole Barbara D'Urso ha anticipato ai fan di essere in partenza verso una meta non specificata. "Dove vado? Verso una nuova e lunga avventura. Forse ve lo dirò, ma ora non posso. Ho paura, ma la paura ferma il mondo, io voglio correre" ha continuato prima di mostrarsi davanti all'aereo. Nel post condiviso poche ore fa ha poi aggiunto:

Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua…

Su X (ex Twitter) si sono ora aperte le scommesse sulla nuova avventura della presentatrice che, due giorni fa, ha affidato ad un post Instagram il lungo e commosso saluto e ricordo a Pomeriggio Cinque. Molti, tra i fan, ipotizzano che la D'Urso sia in partenza perché presente nel cast della nuova edizione di Pechino Express. Ma potrebbe trattarsi anche di un viaggio di piacere, oppure di un nuovo impegno televisivo.

Il futuro di Barbara D'Urso in tv

Non ci sono notizie certe, solo indiscrezioni, ma la possibilità di rivedere Barbara D'Urso in tv dopo l'addio a Pomeriggio Cinque non sarebbe mai sfumata. Ad inizio agosto, in particolare, si parlò di una sua presunta partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle, gossip avvalorato poi dalle parole di Milly Carlucci che confessò al riguardo: "Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?". Prossimamente dovrebbero arrivare notizie certe sul futuro della conduttrice in tv.