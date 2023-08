Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? Milly Carlucci: “Chissà se ora avrà più tempo per allenarsi” Milly Carlucci è tornata a parlare della possibilità di avere Barbara D’Urso a bordo della nuova edizione di Ballando con le stelle.

A cura di Daniela Seclì

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Al netto della curiosità sul cast e su eventuali novità in giuria, la domanda che da mesi tiene banco è: Barbara D'Urso ci sarà? Nuove dichiarazioni di Milly Carlucci hanno riacceso la possibilità che la cosa si concretizzi.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci su Barbara D'Urso

Nell'intervista fiume che Barbara D'Urso ha rilasciato lo scorso mese al Corriere della Sera per svelare tutti i retroscena dell'addio a Mediaset, la conduttrice ha chiarito che non è mai esistita alcuna trattativa per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Ma non si è trattato di certo di parole incise nella pietra. Qualcosa potrebbe cambiare. Milly Carlucci, in un'intervista rilasciata al settimanale Visto, ha confermato di avere avuto in passato un incontro con Barbara D'Urso per proporle il ruolo di ballerina per una notte a Ballando con le stelle, ma la cosa non si è concretizzata per via dei troppi impegni del volto di Canale5. Ora la situazione potrebbe essere diversa:

Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?

La stima di Milly Carlucci per Barbara D'Urso

Già nel 2021, Milly Carlucci aveva espresso il desiderio di ospitare Barbara D'Urso a Ballando con le stelle: "È vero che avevo invitato Barbara D’Urso. La inviterei di nuovo, perché no? Chiaramente queste sono anche questioni di esclusive e possibilità di un personaggio di sganciarsi, tramite clausole del proprio contratto, e venire in una rete che non è la propria. Siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi. Sarebbe un piacere immenso ospitare tutti i grandi volti, ma non so se sia possibile”. La stima che Milly Carlucci prova per la collega Barbara D'Urso non è un mistero. Nelle scorse settimane, intervistata da DavideMaggio.it, ha così commentato l'addio di Barbara a Mediaset: