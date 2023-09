Barbara D’Urso ha lasciato l’Italia: “Vivrò a Londra per un po’, ieri il mio primo giorno di scuola” Per Barbara D’Urso ha inizio una nuova avventura, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque si è trasferita a Londra.

A cura di Daniela Seclì

Barbara D'Urso è pronta a voltare pagina dopo l'addio burrascoso a Pomeriggio Cinque. Nelle scorse ore, la conduttrice ha svelato di avere deciso di sfidare la sua paura di volare e di essere pronta a prendere l'aereo per la prima volta per iniziare una nuova avventura. In molti pensavano a un nuovo programma o alla partecipazione a un reality come Pechino Express. Ma la verità è un'altra.

Barbara D'Urso si è trasferita a Londra

"Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura": aveva fatto sapere la conduttrice. In queste ore, ha svelato la sua destinazione. La sessantaseienne ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono con il giornale – il New York Times – sotto il braccio. La breve didascalia associata alle foto svela qualche dettaglio in più su questo nuovo capitolo della sua vita:

Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo…È l’inizio di una nuova avventura.

Il post si concludeva con un sibillino "continua…". Dunque, a giudicare da quanto ha scritto su Instagram, in questo momento la conduttrice si sarebbe trasferita a Londra per un periodo di studio. Di sicuro, svelerà altri dettagli nei prossimi giorni.

Pomeriggio Cinque, da Barbara D'Urso a Myrta Merlino

Intanto, il 4 settembre è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio Cinque senza Barbara D'Urso. Myrta Merlino, nuova conduttrice del programma Mediaset, ha voluto salutarla e ringraziarla: "Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione, quindi ciao Barbara, grazie". Barbara D'Urso si è lasciata alle spalle Pomeriggio Cinque con uno sfogo su Instagram, nel quale ha rimarcato come lei abbia portato avanti la trasmissione con un budget ridotto, in uno studio piccolo e senza pubblico. Ma quello, ormai, è il suo passato.