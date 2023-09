Barbara d’Urso e la nuova vita a Londra: “Studio e lavoro, ma nel weekend stacco e mi godo la città” Prima settimana per Barbara d’Urso alle prese con la sua nuova vita a Londra. La conduttrice ha raccontato di essere impegnata con lo studio della lingua, in una scuola prestigiosa, tutta la settimana, ma di concedersi il weekend per incontrare gli amici e girare la città.

A cura di Giulia Turco

È appena finita la prima settimana di vita londinese per Barbara d’Urso, che a inizio settembre è volata da Milano nella capitale british per dar vita a nuovi progetti professionali. Non mancano i racconti via social di quella che sarà la quotidianità per la conduttrice per qualche tempo, ancora indefinito.

Dove studia inglese Barbara d’Urso

“Il mio primo giorno di scuola, vivrò a Londra per un periodo di tempo, è l’inizio di una nuova avventura”, ha raccontato sui social mostrandosi davanti alla porta d’ingresso di una delle scuole di lingua più rinomate e antiche della città, The London School of English, nata nel 1912. L’istituto prevede una serie di programmi specializzati in base alle esigenze di studenti di ogni età e da ogni parte del mondo. Non è chiaro per quanto tempo d’Urso resterà in città, ma per il momento sta seguendo un piano di studi intensivo, a quanto pare, che la tiene impegnata tutti i giorni della settimana, weekend esclusi. “Siccome durante il weekend non studio e non lavoro, la pazza mi ha raggiunto e andiamo in giro”, racconta la conduttrice via Instagram Stories, mostrandosi in compagnia dell’amica Carolina Bellotti, arrivata a Londra giusto per il weekend. Le due esplorano la città, visitano musei e curiosano nei negozi, come due vere turiste.

I progetti della conduttrice per il futuro

"È solo l'inizio di una nuova esperienza", ha lasciato intendere la conduttrice che ha affrontato la paura dell'aereo per lasciare l'Italia e iniziare una nuova avventura internazionale. Dietro la scelta di approfondire lo studio della lingua inglese, potrebbe esserci l'idea di prendere parte ad un progetto all'estero, o di intraprendere relazioni con una grande azienda internazionale. Al momento resta un mistero il futuro lavorativo di Barbara dopo l'addio a Mediaset, ma diverse voci tempo prima avevano parlato di una possibile offerta per la conduttrice da parte di Netflix, disposta a tutto pur di averla come volto di un nuovo reality. Nello specifico si parlava della conduzione di Love Never Lies, un format già disponibile in diverse versioni e lingue.