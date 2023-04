Netflix vuole Barbara d’Urso per un reality: “La corteggia in ogni modo per strapparla da Mediaset” Il colosso dello streaming avrebbe già fatto una proposta a Barbara d’Urso per la conduzione di Love Never Lies, un reality sui sentimenti disponibile in streaming dal prossimo anno. “Potrebbero essere decisive le prossime settimane, ma Netflix sembra aver deciso: vuole Barbara d’Urso”.

A cura di Giulia Turco

(credits: @gianlucasarago)

Netflix avrebbe messo gli occhi su Barbara d’Urso per la conduzione di un nuovo reality sui sentimenti. Una recente indiscrezione riportata da Affaritaliani.it, racconta che il colosso dello streaming avrebbe già avanzato alla conduttrice una proposta per lasciare Mediaset e passare alla piattaforma.

Barbara d’Urso alla conduzione di Love Never Lies

Stando all’indiscrezione, la proposta sarebbe già sul piatto e riguarda un nuovo progetto che dovrebbe prendere forma il prossimo anno su Netflix. Si tratta del reality Love Never Lies, un format che è già disponibile sulla piattaforma (anche in Italia) nelle sue versioni spagnola e polacca. Un gioco a coppie, che per certi versi ha parecchie affinità con Temptation Island: un gruppo di fidanzati e fidanzate trascorrono un soggiorno su un’isola e vengono messi alla prova su fiducia e tentazioni.

Barbara d’Urso potrebbe lasciare Mediaset

“La d’Urso accetterà? Netflix, ci dicono, la sta corteggiando in ogni modo per ‘strapparla’ da Cologno Monzese”, fa sapere Affaritaliani.it. “Potrebbero essere decisive le prossime settimane, ma Netflix sembra aver deciso: vuole Barbara d’Urso”. La proposta alla conduttrice potrebbe essere una svolta decisiva per il colosso dello streaming, che strapperebbe così alla tv generalista uno dei volti di punta dei iconici del mondo reality, portando certamente sulla piattaforma anche un buon numero di tradizionalisti affezionati. Al tempo stesso, potrebbe corrispondere alla necessità di reinventarsi per Barbara d’Urso, il cui futuro a Mediaset nell’ultimo anno sembra aver navigato a vista. Nella primavera 2022 si ipotizzava persino che, al termine della stagione, non le sarebbe stato rinnovato il contratto a Cologno Monzese. Il tutto si era risolto poi in un ridimensionamento dei suoi programmi nel palinsesto di Canale 5, con una stilettata da parte della conduttrice che aveva fatto sapere: “Mediaset non mi ha cacciata, chi è ossessionato da me fa una vita di mer*a”.