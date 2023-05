Barbara D’Urso e Mediaset: “Ha chiesto un programma in prima serata e le hanno detto di no” È DavideMaggio ad aggiungere una nuova indiscrezione alle voci dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Secondo quanto sostiene, tra la conduttrice e l’azienda ci sarebbe ancora la ferma volontà di lavorare insieme, nonostante una richiesta che sarebbe stata rifiutata.

A cura di Daniela Seclì

Barbara D'Urso e Mediaset, un rapporto destinato a continuare o è arrivato ai titoli di coda? In questi giorni, si rincorrono le indiscrezioni a riguardo. Secondo TvBlog, la conduttrice di Pomeriggio Cinque sarebbe pronta a dire addio all'azienda in nome di nuove esperienze professionali: "Per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme". Secondo DavideMaggio, invece, le cose non starebbero proprio così. Da una parte sostiene che D'Urso si sia vista rifiutare una richiesta fatta a Mediaset, dall'altra però ci sarebbe ancora la piena volontà di continuare un percorso professionale insieme.

Barbara D'Urso e Mediaset, la richiesta che non sarebbe stata accolta

Il contratto di esclusiva di Barbara D'Urso dovrebbe scadere a dicembre del 2023, dunque fino ad allora la conduttrice continuerà a essere un volto Mediaset. Cosa succederà a partire dal prossimo anno? Secondo quanto sostiene Davide Maggio, diversi mesi prima della scadenza del contratto, D'Urso avrebbe avanzato una richiesta specifica circa il prossimo rinnovo: "Un prime time su Canale 5". Dopo Live – Non è la D'Urso, dunque, la conduttrice vorrebbe tornare in prima serata. DavideMaggio, però, ha aggiunto: "Mediaset le ha risposto picche […] Non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione".

Mediaset vorrebbe trattenere Barbara D'Urso

Nonostante il presunto no da parte di Mediaset, l'azienda vorrebbe comunque trattenere Barbara D'Urso. Dunque, non è da escludere che anche stavolta riescano a trovare un punto d'incontro per salvare un percorso professionale che dura ormai da anni e che è stato caratterizzato da numerosi programmi televisivi dal Grande Fratello a Pomeriggio Cinque, da Live Non è la D'Urso ai reality Un, due, tre stalla e La Fattoria.