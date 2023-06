Chiude Pomeriggio5, Barbara D’Urso smentisce uscita da Mediaset: “Ci vediamo a settembre” Barbara D’Urso smentisce le indiscrezioni a proposito di una imminente uscita da Mediase con i saluti della puntata di Pinerighigo5 che ha chiuso questa prima stagione dell’anno. La conduttrice resterà a Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Barbara D’Urso ha atteso la conclusione della stagione in corso di Pomeriggio5 per smentire le voci relative a una sua imminente uscita da Mediaset. Dopo le voci sempre più insistenti che la volevano pronta ad abbandonare il Biscione dopo oltre 20 anni per passare in Rai ( nella giuria di Ballando con le stelle, più precisamente) o, secondo indiscrezioni più recenti, “sulle moderne piattaforme”, la conduttrice chiarisce e che resterà al suo posto.

L’appuntamento a settembre con Pomeriggio5, Barbara D’Urso resta

Salutando i suoi spettatori in vista della chiusura stagionale di Pomeriggio5, D’Ursi ha guardato dritto in camera e, per la prima volta da settimane, ha fatto chiarezza a proposito del suo imminente futuro professionale. “Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre”, è stata la formula scelta dalla D’Urso per fare chiarezza.

Barbara D’Urso e il rinnovo con Mediaset, cosa accadrà dopo dicembre?

Se appare ormai certo che Barbara D’Urso tornerà a settembre al timone di Pomeriggio5, più incerto è lo scenario dopo dicembre. La conduttrice avrebbe un contratto con Mediaset fino a dicembre e, secondo le indiscrezioni delle quali è stata involontariamente protagonista, sarebbe stata lei a decidere di non firmare il rinnovo biennale che le sarebbe stata proposto. Resta aperta, dunque, la possibilità di una permanenza solo temporanea di Barbara al timone del suo contenitore pomeridiano su Canale5. Se il rientro a settembre è certo, lo è anche quello previsto per il prossimo gennaio, quando la trasmissione tornerò in onda dopo le vacanze natalizie? Per il momento la conduttrice non si è sbilanciata. Del resto, non lo aveva fatto nemmeno di fronte alle voci, sempre più consistenti, a proposito della scelta di dire addio alla rete.