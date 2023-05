Barbara d’Urso resta a Mediaset: “La sua presenza è garantita almeno per un altro anno” Di recente si è parlato di una presunta offerta da parte di Netflix, di un invito nello show di Milly Carlucci in Rai e di un ipotetico passaggio a Discovery, ma sembra che almeno per il prossimo settembre la presenza della conduttrice resti garantita su Canale 5.

A cura di Giulia Turco

Sembra che Barbara d’Urso possa rimanere un altro anno in casa Mediaset. Dopo aver presumibilmente valutato diverse ipotesi, stando alle più recenti indiscrezioni la conduttrice avrebbe accettato di trascorrere almeno un’altra stagione televisiva su Canale 5, con i suoi programmi del pomeriggio, ma non è escluso che quella 2024 possa davvero essere l’ultima annata.

Barbara d'urso a settembre su Canale 5

Nelle ultime settimane si è discusso parecchio dell’addio di Barbara d’Urso da Mediaset, del quale si vocifera ormai da almeno un biennio, e dell’eventuale spostamento della conduttrice verso altri progetti televisivi. Tra le ipotesi che hanno preso piede, si è parlato di una proposta da parte di Netflix colosso dello streaming che avrebbe segnato per la conduttrice un radicale cambio di passo, ma anche di un possibile ruolo in Rai come giurata di Ballando con le stelle e infine di un progetto con Discovery, l’azienda americana che sembra stia facendo di tutto per accaparrarsi i volti di punta della generalista. Stando a quanto riporta Quotidiano Nazionale però, fonti interne a Mediaset avrebbero assicurato che d’Urso ha accettato di restare a Cologno Monzese almeno un’altra stagione tv. A settembre dunque il pubblico dovrebbe poter contare ancora sulla sua presenza su Canale 5, poi, chissà.

Milly Carlucci gradirebbe la presenza di Barbara d’Urso

In vista della nuova edizione del suo programma ballerino del sabato sera, Milly Carlucci di recente ha raccontato al settimanale Chi di aver preso in considerazione un invito a Barbara d’Urso. “Se sarà nel cast della prossima edizione? Non ve lo dico!”. Dunque se non una conferma, nemmeno una smentita. "Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come ‘Ballerina per una notte’: non è venuta per mancanza di tempo”. L’ipotesi d’Urso era circolata con l’idea che la conduttrice napoletana potesse prendere il posto di Selvaggia Lucarelli, ma a mettere un punto alla questione è stata la giornalista, che ha confermato di essere stata rinnovata per il prossimo anno nel cast di Milly Carlucci, sulle pagine di Chi.