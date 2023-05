Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? Milly Carlucci ammette: “Ci siamo viste” Milly Carlucci non esclude la possibilità che Barbara D’Urso possa approdare a Ballando con le stelle nella prossima stagione. “Ci siamo viste e abbiamo chiacchierato”, ha ammesso il volto Rai.

A cura di Stefania Rocco

Barbara D’Urso potrebbe approdare a Ballando con le stelle. Ad aprire le porte alla possibilità che la conduttrice Mediaset sbarchi in Rai è stata la conduttrice Milly Carlucci che, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ammette di avere incontrato la collega. Ma, com’è comprensibile per sia, per il momento Milly non chiarisce ancora se il desiderio di avere D’Urso a Ballando possa concretizzarsi nel corso della prossima stagione. Sono anni che Milly tenta di portare la collega a Ballando, inizialmente in veste di ballerina per una notte. Questa volta, invece, Carlucci starebbe puntando ad avere Barbara come membro fisso del cast.

Che cosa ha detto Milly Carlucci

“Si vocifera di Barbara D’Urso? Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come ‘Ballerina per una notte’: non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva 3, 4 show insieme”, ha dichiarato Carlucci al settimanale Chi a proposito della possibilità che Barbara approdi in trasmissione.

Le ipotesi sui nomi del prossimo Ballando con le stelle

A proposito della partecipazione di Luisella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione del talent show del sabato sera di Rai1, Carlucci ha aggiunto: “Caprarica e d’Urso nel cast della prossima edizione? Non ve lo dico! Se confermo i nomi di Antonio Caprarica, Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna? Nessuno. Perché il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi”. Un eventuale passaggio a Ballando con le stelle segnerebbe una definitiva rottura tra D’Urso e Mediaset e un inizio di una nuova era Rai per la celebre presentatrice del pomeriggio di Canale5.