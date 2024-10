video suggerito

Fabio e Sara un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo alla coppia Sara El Moudden e Fabio Mascaro hanno lasciato insieme Temptation Island 2024. Lei dopo aver scoperto di essere stata tradita, ha voluto incontrare il fidanzato al falò di confronto. Dopo un’accesa discussione, ha deciso di uscire dal villaggio dei sentimenti con lui. A distanza di un mese, sono ancora fidanzati? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabio Mascaro e Sara El Moudden, protagonisti del format autunnale di Temptation Island 2024, hanno lasciato insieme il villaggio dei sentimenti. Lei, 22enne di Ravenna che lavora come ballerina e modella, ha richiesto il falò di confronto anticipato dopo aver scoperto di essere stata tradita: dopo un lungo litigio davanti a Filippo Bisciglia, però, ha deciso di lasciare il programma insieme al fidanzato. A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni del programma, stanno ancora insieme?

Il falò di confronto di Fabio e Sara a Temptation Island

È stata Sara El Moudden a richiedere il falò di confronto anticipato al fidanzato Fabio Mascaro dopo aver assistito a un video nel quale lui confessa ai compagni di avventura di essere stato infedele poco prima che iniziasse il loro viaggio nei sentimenti. Il vocalist ed ex volto di Uomini e Donne non credeva di essere ripreso dalle telecamere e per questo motivo, quando è stato convocato in spiaggia da Filippo Bisciglia, ne è rimasto sorpreso al punto da rifiutare di incontrare la fidanzata. Una volta accettato il falò – dopo le minacce di lei e aver appreso il motivo per il quale voleva incontrarlo – la coppia si è ritrovata davanti al conduttore. Si è acceso un forte litigio tra i due nel quale lei ha accusato il fidanzato di non essere stato presente, neanche quando ha sofferto di depressione. "La amo. Ho commesso degli errori, ma voglio uscire con lei", ha dichiarato Fabio Mascaro, intenzionato a recuperare il rapporto con la fidanzata. La giovane ballerina, dopo aver rinfacciato al compagno tutti i suoi sbagli e aver scoperto di essere stata tradita, ha confessato la sua volontà di abbandonare con lui il programma. Sara El Moudden, sul finale, ha così aggiunto: "Non voglio averlo nella mia vita, sia chiaro. Ma ho bisogno di avere tutte le risposte a quello che ha fatto e per questo esco con lui".