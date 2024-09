video suggerito

Temptation, Fabio tradisce Sara ma non aveva capito perché volesse il falò: è Filippo Bisciglia a mostrarglielo Nella puntata di Temptation Island di martedì 17 settembre, c'è stato il primo falò di confronto, ma senza l'intervento di Filippo Bisciglia, forse non si sarebbe consumato l'incontro tra Fabio e Sara. Lui, nonostante l'ammissione del tradimento, non aveva capito il motivo per cui la ragazza volesse vederlo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Temptation Island di martedì 17 settembre, c'è stato il primo falò di confronto di questa edizione, quello tra Fabio e Sara, anche se prima che si consumasse l'incontro tra i due fidanzati, c'erano stati degli evidenti problemi di comprensione. Il ragazzo non aveva ben chiaro il motivo di questa richiesta da parte della sua dolce metà, sebbene fosse stato ripreso dalle telecamere mentre ammetteva candidamente di averla tradita. È stato Filippo Bisciglia a fargli capire che, in questa occasione, non avrebbe potuto tirarsi indietro.

Fabio non capisce il motivo del falò di confronto e interviene Filippo Bisciglia

In un programma come Temptation Island, sono davvero svariati i motivi per cui i fidanzati possano decidere di chiedere il falò di confronto, e se a volte sono discutibili ci sono altre occasioni in cui la motivazione è più che lampante. Eppure, non per tutti. Dopo aver raccontato ai suoi compagni d'avventura di aver incontrato un'altra ragazza a giugno ed esserci stato, tradendo quindi la sua fidanzata Sara e ammettendolo in diretta nazionale, quando Fabio ha visto arrivare Filippo Bisciglia nel villaggio dei fidanzati non ha avuto subito chiaro il motivo del suo arrivo, ma soprattutto non sembrava intenzionato a voler accettare il falò richiesto dalla sua fidanzata Sara.

È per questo motivo, quindi, che Filippo Bisciglia sente di dovergli rinfrescare la memoria, porgendogli il temuto tablet, dove i fidanzati scoprono cosa è accaduto alle loro spalle nei rispettivi villaggi. Fabio, quindi, si rende conto di essere stato ripreso durante la sua confessione a cuore aperto e circondato dai suoi compagni d'avventura, dopo aver visto il video, si gira verso di loro annuendo, quasi a voler confermare che, sì, l'ammissione del tradimento è il motivo per cui la sua fidanzata l'ha voluto incontrare. "Ah è per questo allora, altrimenti non si spiegava" dice Alfonso guardando l'amico ancora interdetto. Interviene prontamente Bisciglia, quasi intimando Fabio: "Io penso che tu debba venire". Dal falò non si scappa, soprattutto quando c'è Filippo a ricordartelo.