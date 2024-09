video suggerito

A Temptation Island Fabio confessa di aver tradito Sara pensando di non essere filmato: “È umiliante” A Temptation Island la storia incredibile di Fabio e Sara. Lui dice di averla tradita convinto di non essere filmato, lei chiede il confronto e dopo uno scontro durissimo i due escono insieme dal programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Temptation Island sembra già vicina al capolinea la coppia Fabio e Sara. Nella seconda puntata di questa nuova edizione del programma, largo spazio alla coppia con Bisciglia che preannuncia agli spettatori: "Sara ascolta parole di Fabio che rischiano di gettarla nello sconforto". E in effetti così è, in uno scenario a dir poco tragicomico.

Il tenore delle parole di Fabio nei confronti di Sara è spavaldo, quasi aggressivo: "Sara deve capire che se il suo sentimento è a 100 e il mio a 60, deve rispettare questa scelta. Questa è una colpa che le attribuisco. Lei mi ha chiesto di conoscere la famiglia e non me la sono sentita, potrebbe illuderla. Non reputo lei la persona che possa stare al mio fianco, perché lei non rispecchia la figura di donna che vedo al mio fianco." Parole per le quali Sara non crede a quello che ascolta:"Allora io sono paranoica quando ti dico che hai strani comportamenti? Mi dici che sono ossessiva, paranoica, ma ora mi dici che avevo ragione.Ma come ti permetti di dirmi una riba del genere? Lui ha 35 anni, non si fa il letto da solo e viene a dire me che sono disordinata?".

Fabio ammette di aver tradito Sara davanti alle telecamere

Ma la rottura definitiva degli argini avviene quando Sara vede un filmato in cui Fabio, in una chiacchierata con gli altri ragazzi, ammette candidamente di averla tradita poche settimane prima dell'ingresso nel programma. Sara è naturalmente sconvolta, ma le altre ragazze provano a farle capire che quello del tradimento è l'ultimo dei problemi: "Non vivere male questo tradimento, non distruggerti, semplicemente lui non è mai stato tuo, non va bene per te, meriti di più, sei giovane e hai tutta la vita davanti per avere una persona che ti rispetti e ti ami". Lei ci riflette e matura la scelta di richiedere il falò di confronto: "Ho dato tutto quello che avevo. La freddezza con cui dice questa cosa, non si è dispiaciuto, nemmeno un rimpianto, ne vai quasi fiero. Non ha la più pallida idea di cosa sia l'amore, darlo e riceverlo. Ho accettato tutto dal primo momento, sono stata una scema. Voglio il falò, non accetto un no, sia chiaro".

A questo punto inizia un siparietto ai limit del ridicolo, perché quando Fabio viene chiamato al falò non sa che la ragione siano quelle immagini, rifiutandosi quindi di andare al confronto con la compagna. Bisciglia, a quel punto, gli mostra il filmato in questione e lì c'è il crollo di Fabio: "Non doveva uscire, sono umiliato".

Il falò di confronto

Al confronto Sara è un fiume in piena: "Ho visto come mi hai dipinta, poi vengo a scoprire questa roba? E io ero la pazza". "Finalmente ho avuto modo di parlare, non mi hai mai dato modo di farlo", risponde Fabio, che però dice di no averle mai dato della pazza. Emerge anche che Sara da tempo ha problemi di depressione. "Ti chiedo scusa per averti umiliata e mi sento umiliato". "Secondo te mi hai umiliata così, oppure parlando di me come una sconosciuta?", gli chiede Sara, prima che Bisciglia le mostri un altro video in cui Fabio ha atteggiamenti al limite con una delle tentatrici: "Tu 48 ore prima eri nel letto con me, testa di ca**o, te ne rendi conto?".

A questo punto Bisciglia chiede a Fabio se si senta innamorato di Sara e lui dice di sì, ammettendo di voler uscire con lei dal programma. Cosa che suscita in Sara una reazione di disgusto. Alla domanda di Bisciglia, però, risponde così: "Fino a due ore fa ero convinta che sarei uscita da sola da qui. Ho bisogno di tutte le risposte a questa roba, ho bisogno di capire quanto si sia spinto oltre. Mi servono risposte". Quindi Fabio e Sara escono insieme dal programma.