Chi sono Fabio Mascaro e Sara El moudden a Temptation Island: cosa sappiamo sulla loro storia Quella formata da Fabio Mascaro e Sara El moudden è una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Fabio ha 35 anni e viene dalla provincia di Catanzaro, Sara ha 22 anni ed è di Ravenna. Stanno insieme da un anno, ma sono in crisi a causa della distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Fabio Mascaro e Sara El moudden sono tra le coppie della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda a partire dal 10 settembre e vedrà alla conduzione, ancora una volta, Filippo Bisciglia. I due stanno insieme da un anno, ma già hanno diversi problemi relativi alla distanza. Fabio ha 35 anni, vive in Calabria, in provincia di Catanzaro, dove lavora come vocalist. Lei, invece, è di Ravenna, ha 22 anni e lavora come ballerina e modella. La distanza ha causato loro diverse difficoltà: come spiegato da Sara, lei avrebbe bisogno di maggiori dimostrazioni da parte di Fabio. Da quando stanno insieme, infatti, lui non è mai andato a trovarla in Emilia-Romagna.

Chi sono Fabio Mascaro e Sara, coppia di Temptation Island 2024

Non è la prima volta che vediamo Fabio Mascaro in televisione. Nel 2012, infatti, era già stato a Uomini e Donne per una segnalazione nei confronti di Cristian Gallella. Mascaro lo accusò di aver tradito la sua fidanzata Tara Gabrieletto, con la quale aveva iniziato una storia proprio a partire dal programma. Tara, infatti, era stata qualche mese prima la scelta di Cristian. Ma proprio come successe in quell'occasione, anche stavolta c'è chi accusa Fabio di volere solo visibilità in televisione. Su Tik Tok, infatti, un suo amico sostiene che lui e Sara non starebbero realmente insieme. Ad ogni modo, i due avranno l'occasione di mettere mettere alla prova il loro amore nella nuova edizione, che partirà martedì 10 settembre.

Perché Fabio Mascaro e Sara partecipano alla nuova edizione di Temptation Island

La relazione tra Fabio e Sara, dunque, rischia di andare in frantumi a causa della distanza. Fabio non è mai andato a trovare Sara a Ravenna. Al contrario, è la donna a raggiungere il fidanzato in Calabria per coltivare la loro relazione. La concorrente di Temptation Island ha spiegato:

Sono Sara, ho 22 anni, vengo da Ravenna e sto con Fabio da un anno. Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione completamente da sola. Lui non è mai salito a trovare me. Non è mai venuto a trovare la mia famiglia. Sono sempre io ad andare giù da lui da quando ci conosciamo, dal primo giorno.