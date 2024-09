video suggerito

Fabio Mascaro, uno dei nuovi concorrenti di Temptation Island, era già stato a Uomini e Donne Fabio Mascaro è il fidanzato di Sara. I due sono tra i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island, ma anni fa era stato a Uomini e Donne per accusare Cristian Gallella di aver tradito Tara Gabrieletto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fabio e Sara sono tra le nuove coppie di Temptation Island. Ma per Fabio Mascaro (questo il cognome di lui) non è la prima volta in televisione. Diversi anni fa, infatti, fu ospitato a Uomini e Donne insieme a Paula Fuendez e a Vittoria Attisani per accusare Cristian Gallella di aver tradito Tara Gabrieletto. Adesso, invece, il calabrese parteciperà al programma condotto da Filippo Bisciglia per risolvere i suoi problemi di coppia. Lui e Sara stanno insieme da un anno, ma l'uomo non si è mai preso il disturbo di andare a trovare la sua fidanzata, che è di Ravenna. La distanza sta logorando il loro rapporto.

Fabio Mascaro e le accuse verso Cristian Gallella

Era il 2012 quando Paula Fuendez, Vittoria Attisani e Fabio Mascaro si presentarono in veste di "accusatori" nei confronti di Cristian Gallella, portando allo scoperto il presunto tradimento ai danni di Tara Gabrieletto. Paula era l'amante in questione. Vittoria e Fabio, invece, erano gli ex amici di Cristian, gli stessi che li avrebbero presentati, su volontà dell'ex tronista. Al tempo, il pubblico di Uomini e Donne non li accolse benissimo in studio e i tre furono accusati di essere alla disperata ricerca di visibilità. Ai microfoni di Fanpage.it, però, raccontarono una realtà diversa, fatta soprattutto della volontà di ristabilire la verità una volta per tutte.

Fabio Mascaro a Uomini e Donne con Paula Fuendez e Vittoria Attisani

Il video di presentazione di Fabio e Sara

Nel video di presentazione pubblicato dal profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, Fabio ha spiegato di nutrire non pochi dubbi sui suoi sentimenti verso Sara. La trasmissione, a suo dire, sarà fondamentale per decidere il destino del loro rapporto:

Abito in Calabria, in un paese in provincia di Catanzaro. Appunto per questo abbiamo difficoltà a convivere. Mi rendo conto che in questo momento noi camminiamo a due velocità di sentimento differenti e credo che partecipare a questo programma sia determinante al fine del nostro rapporto e decidere se Sara possa essere la ragazza che starà al mio fianco.