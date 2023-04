“Barbara D’Urso al posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle”: l’indiscrezione Clamorosa indiscrezione di “tele-mercato” pubblicata da TvBlog: secondo il portale specializzato, la giornalista lascerebbe il posto alla conduttrice in scadenza con Mediaset.

È una notizia da "tele-mercato", o da "fanta-tv" se preferite. Un'indiscrezione affascinante, come d'altronde lo sono generalmente tutte le notizie che nel mondo dello sport si riferiscono al calciomercato. Suggestioni, cambi di maglia e di scuderia, nuovi scenari, possibili altrimenti. Questa volta riguarda Ballando con le stelle e il prossimo cast di giudici: secondo TvBlog, Selvaggia Lucarelli potrebbe non far più parte della prossima edizione. Al suo posto, un clamoroso arrivo: da Mediaset, c'è Barbara D'Urso in scadenza di contratto.

Il retroscena

Secondo il retroscena di "Hit", il giornalista anonimo della testata specializzata di Blogo, ci sarebbe grande incertezza sulla riconferma di Selvaggia Lucarelli per la prossima stagione.

Che i rapporti fra il team che confeziona il programma e la Lucarelli non fossero più cosi idilliaci era chiaro. Da qualche anno si registrerebbero attriti, più o meno palesi, sfociati in momenti particolarmente difficili vissuti maggiormente nel corso dell’ultima edizione dello show di Rai1.

Barbara D'Urso verso la Rai?

Resta il fatto che Milly Carlucci continua a sostenere la presenza di Selvaggia Lucarelli, funzionale soprattutto per le dinamiche che si vanno a creare tra giudici, commentatori, opinionisti e ballerini. Nel caso, però, che le strade tra la giornalista e il programma di Rai1 dovessero separarsi, il nome pronto per sostituire Selvaggia Lucarelli ha il sapore esotico della clamorosa novità: Barbara D'Urso. Secondo TvBlog, sarebbe proprio la storia padrona di casa dei pomeriggi e delle domeniche di Mediaset ad approdare alla corte di Milly Carlucci. Tra i segnali, la pace fatta con l'agente Lucio Presta che potrebbe significare quindi un futuro in Rai per Barbara D'Urso. Fa tutto parte del campo dei retroscena intriganti. Come finirà questa storia?