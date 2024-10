video suggerito

Filippo Bisciglia piange di fronte all’abbraccio tra Alfonso e Federica a Temptation Island, l’incontro al falò L’ultima puntata della seconda edizione di Temptation Island 2024 va in onda martedì 22 ottobre. Il primo falò di confronto è quello tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna che commuove Filippo Bisciglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Alfonso D’Apice e Federica Petagna sono i protagonisti della prima parte dell’ultima puntata di Temptation Island 2024, in onda martedì 22 ottobre. È la giovane la prima a essere convocata nel pinnettu dove assiste alle immagini del fidanzato vicino alla single Camilla nei confronti della quale ammette di provare una certa attrazione. “Mi viene da ridere, è ridicolo”, commenta Federica, “Alfonso sta uscendo fuori, ha sempre navigato sott’acqua. Io sono così e lui lo sa: se arrivo a odiarlo, non tornerò mai a casa con lui a Napoli. È un immaturo ma va bene così. Avrò la forza di mandarlo a fan***”. Intanto, poco prima del falò, Alfonso si congeda dalla single ammettendo che il legame con la compagna è ancora forte: “Esco con lei o esco da solo. Non uscirei mai con un’altra persona. Il mio obiettivo è quello di restare con Federica”.

Gli ultimi pinnettu per Federica e Alfonso

Poco dopo tali dichiarazioni, Alfonso viene convocato nel pinnettu dove assiste nuovamente a una serie di scambi tra la fidanzata Federica e il single Stefano. Tali avvicinamenti, anche fisici, mandano Alfonso su tutte le furie. “È mia, me la devo andare a prendere”, è la conclusione del giovane che sia avvia a chiedere un falò di confronto anticipato quando viene richiamato nel pinnettu. Nelle nuove immagini, Federica è di nuovo vicina a Stefano e con le mani gli mima la parola “Forse”. Quando il single le porta la colazione a letto, Alfonso decide di andarsene immediatamente e convocare la compagna per un falò. “Devo accettarlo perché l’ho fatto anch’io ma adesso devo andare via”, confida agli amici. Di fronte a Filippo Bisciglia, Alfonso chiede che riferisca a Federica una cosa: “Dille di non dimenticare che è mia. Non inteso in senso di possesso”.

La richiesta di falò di confronto anticipato

Federica piange di fronte alla richiesta di falò di confronto anticipato. “Non sono pronta”, spiega alle amiche, “La mia risposta non ce l’ho. So che voglio essere felice ma non so come”. Alfonso raggiunge il luogo del falò sorridente e saluta Bisciglia, pronto a rivedere Federica. “Mi sono reso conto che non immagino la mia vita senza di lei e voglio vederla per dirglielo subito”. Dopo una lunga attesa, Federica decide di raggiungere Alfonso al falò. Un lungo abbraccio e i due si commuovono l’uno tra le braccia dell’altra, poi un bacio sulle labbra. Intanto, anche Filippo Bisciglia si commuove.

L’incontro tra Federica e Alfonso, poi il bacio e la pace

“Ti volevo chiedere scusa se la mia gelosia ha potuto farti stare male o limitarti. Mi dispiace”, sono le parole con le quali Alfonso decide di accogliere Federica, “Non ricapiterà mai più. Non puoi immaginare come sono stato di là. Ma lo sai, io posso essere un po’ bambino, posso fare qualche ripicca ma nella mia testa ci sei sempre stata tu. Me ne sarei andato con te dal primo giorno. Sempre”. Federica prende la parola: “Sono felice di quello che mi sta dicendo perché si è reso conto che qualsiasi cosa che ho fatto qua dentro per me è stata la prima volta. Di questo posto non dimenticherà niente e nessuno. Non ho fatto nulla per ripicca, ho fatto quello che sentivo. Mi sono presa delle attenzioni, mi sono divertita e sono cambiata. Voglio rivedere fuori le persone che ho conosciuto qua. Voglio essere felice e voglio ricevere fuori anche il ragazzo single. Non voglio più sentirmi insignificante”. “Non l’ho fatto con cattiveria”, ha spiegato Alfonso, “Ho solo paura di perderti. Sei importante per me, hai meritato di essere importante”. “Voglio vivere la mia età insieme a te. Ho avuto qualche dubbio se scegliere di essere libera e sola oppure di essere libera insieme a te. Dubitavo perché non sapevo che percorso mentale avessi fatto tu”, ha spiegato Federica. Alfonso spiega di avere capito di avere sbagliato: “Non rifarei quello che ho fatto con lei, non lo rifarei con nessun’altra”. I due decidono di tornare a casa insieme.