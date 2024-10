video suggerito

Mirco e Giulia un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo alla coppia Mirco Rossi e Giulia Duranti sono usciti separati da Temptation Island 2024, dopo una storia d’amore lunga nove anni. La vicinanza del ragazzo alla single Alessia ha infastidito la fidanzata, che ha deciso di chiedere il falò anticipato. Ma cosa è successo alla coppia un mese dopo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Mirco Rossi e Giulia Duranti hanno lasciato Temptation Island 2024 separati. Dopo il percorso nel programma, i due hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore durata nove anni, di cui tre di convivenza. Fin dai primi giorni nel villaggio, il ragazzo si è avvicinato alla tentatrice Alessia Sagripanti, scatenando la gelosia della fidanzata. Insieme hanno anche trascorso un romantico weekend in barca, costringendo Filippo Bisciglia a rincorrerli con il motoscafo. Durante il falò di confronto, Mirco e Giulia si sono lasciati: lui ha ammesso di non essere felice e di voler proseguire da solo, tra le accuse e le lacrime di lei. Ma cosa è successo alla coppia un mese dopo la fine del programma?

Il falò di confronto di Mirco e Giulia a Temptation Island

Il falò di confronto tra Mirco e Giulia si è svolto nella puntata del 15 ottobre di Temptation Island. A volerlo è stata la ragazza dopo aver visto la vicinanza del fidanzato alla single Alessia. Inizialmente il ragazzo rifiuta la richiesta, così da poter trascorrere con la tentatrice un romantico weekend in barca lontano dal villaggio. Filippo Bisciglia rivela a Giulia la decisione del fidanzato e si offre di raggiungerlo in motoscafo. "Digli che se non si presenta me ne vado io", ha chiarito lei.

Tra i due arriva poi il momento del faccia a faccia. Giulia si sente presa in giro dal comportamento del fidanzato, che invece nega di aver dormito insieme ad Alessia e di essere stufo di venir costantemente criticato: "Mi vieti il calcio, mi chiedi sempre dove sono, mi dici di cambiare lavoro. Tutto quello che faccio è un problema". A Filippo Bisciglia però ammette di voler tornare con lui. Mirco la pensa diversamente: "Ho sperato fin dal primo giorno di tornare con lei. Ma più passavano i giorni più cresceva la confusione. Voglio uscire solo". La reazione di Giulia non si fa attendere: "Complimenti. Hai fatto schifo dall'inizio alla fine dopo nove anni. Mi dici che mi ami ma non è vero. Ti ha confuso un'altra persona. Lo pensavi da sempre. Se non ti avessi portato qui avresti avuto le pal*e di dirmelo? Ridammi le mie scarpe". I due escono così separati dal programma.