Chi sono Mirco Rossi e Giulia a Temptation Island: cosa sappiamo sulla loro storia Mirco Rossi e Giulia sono tra i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island. Lei ha 30 anni, Mirco 31 ed è originario di Arezzo. Stanno insieme da nove anni e convivono da tre. Da allora il loro rapporto si è spento: Giulia si sente trascurata, per questo spera che il programma dia una svolta alla loro storia.

A cura di Sara Leombruno

Mirco Rossi e Giulia sono tra le coppie che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island, che comincerà il prossimo 10 settembre e vedrà alla conduzione Filippo Bisciglia. Giulia ha 30 anni, mentre Mirco ne ha 31 ed è originario di Arezzo. Stanno da nove anni e convivono da tre. A scrivere alla redazione è stata lei, perché da quando sono andati a vivere insieme a casa di lui il loro rapporto – come ha raccontato nel video ufficiale di presentazione – si è spento. "Ci sono stati litigi e a volte mi ha mandato via di casa, senza nemmeno cercarmi dopo. Sono io che ogni volta ritorno a casa sua", ha spiegato Giulia.

Chi sono Mirco e Giulia, coppia di Temptation Island 2024

Nel video di presentazione diffuso dai canali social del programma, anche Mirco ha preso parola dopo il racconto della fidanzata Giulia. "Sono consapevole del fatto che questa relazione non può andare avanti in questo modo sia per il bene suo che per il mio", ha dichiarato il ragazzo. Adesso si dice pronto a mettersi in gioco nel villaggio dei sentimenti di Temptation Island. Su Instagram, dove è presente come @_r3d_6, è seguito da più di 800 followers. Giulia invece è rintracciabile come @giulina__ ed è seguita da oltre 17mila followers. Nella sua bio è indicata una pagina di accessori che, presumibilmente, possiede.

Perché Mirco e Giulia partecipano alla nuova edizione di Temptation Island

Come anticipato, i problemi nella storia tra Mirco e Giulia sono nati soprattutto da quando hanno deciso di andare a vivere insieme a casa di lui. Lei non si sente più valorizzata e sente che il rapporto si sia spento. "Recentemente sono andata via di casa e lui non mi ha mai cercata, sono sempre io che torno qua a casa sua", ha spiegato la ragazza nel video ufficiale di presentazione della coppia.

