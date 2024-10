Chi è Alessia Sagripanti, la tentatrice di Temptation Island vicina al fidanzato Mirco

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alessia Sagripanti è una delle tentatrici di Temptation Island 2024 Autunno. La ragazza ha 25 anni, vive a Porto San Giorgio nelle Marche e nella vita è una hostess di eventi. Nel corso del programma si è avvicinata a Mirco Rossi, fidanzato con Giulia Duranti, scatenando la gelosia della ragazza.

Chi è Alessia, la tentatrice di Temptation Island 2024

Come ha raccontato nel suo video di presentazione alle telecamere del programma, Alessia Sagripanti ha 25 anni e vive a Porto San Giorgio, un piccolo paesino nelle Marche. Nella vita è una hostess di eventi e ama viaggiare, soprattutto quando si tratta di stare a contatto con la natura. È anche una amante degli sport: attualmente va in palestra, ma in passato ha praticato pallavolo e ginnastica ritmica."Avevo un carattere ribelle, detto anche ‘caratteraccio'. Sono una persona decisa, alla fine faccio sempre di testa mia. Sono diretta, vera, so ascoltare senza giudicare", ha detto Alessia a proposito del suo carattere.

Il rapporto con Mirco nel villaggio dei fidanzati

Durante il suo percorso a Temptation Island, Giulia si è avvicinata al fidanzato Mirco. I due hanno avuto modo di conoscersi meglio e di passare del tempo insieme, diventando sempre più complici e intimi, tanto da spingere la fidanzata a chiedere un falò di confronto anticipato. "Rifiuto perché mi sta dimostrando che non le è servito il percorso. Ho sempre pensato prima a lei ma in questo momento voglio pensare a me stesso", ha detto Mirco rifiutando la richiesta. Giulia ha deciso di concedergli ancora qualche giorno, tempo che il ragazzo ha passato con la single Giulia. I due hanno trascorso un romantico weekend in barca uscendo persino dal villaggio e costringendo Filippo Bisciglia a rincorrerli per riportarli a terra.