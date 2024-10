video suggerito

Il weekend di Mirco in barca con Alessia a Temptation Island, Bisciglia costretto a rincorrerlo in motoscafo Colpo di scena nella quinta puntata di Temptation Island 2024. Filippo Bisciglia è stato costretto a rincorrere Mirco Rossi, in barca con la single Giulia, a bordo di un motoscapo. La fidanzata Giulia, infatti, ha preteso un falò di confronto.

A cura di Stefania Rocco

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, la coppia formata da Giulia Duranti e Mirco Rossi offre al pubblico un inaspettato colpo di scena. Il racconto del loro viaggio si apre con la richiesta di Giulia di un falò: ha capito di amare il compagno e intende lasciare il programma con lui. Mirco, però. Di fronte a Filippo Bisciglia decide di rifiutare di interrompere il suo percorso: “Rifiuto il falò perché mi sta ancora dimostrando che non le è servito il percorso che stiamo facendo. Ho paura stia chiedendo questo falò per paura che io vada oltre., Ho sempre pensato prima a lei ma in questo momento voglio pensare a me stesso. Sono ancora confuso, non so quello che voglio e quindi per me il percorso deve continuare. Voglio mettermi al primo posto”. “Si è sempre messo davanti a tutto quindi o viene o vado a casa”, minaccia Giulia appena scoperto il suo rifiuto. Poi accetta di ripensarci e di concedergli ancora qualche giorno.

Perché Mirco ha rifiutato il falò con Giulia

Mirco informa la single Alessia di avere rifiutato la richiesta di falò anticipato avanzato dalla compagnia e rilancia: “Domani sera dormiremo fuori”. Mirco ha deciso di rimandare il confronto con la fidanzata per poter approfondire la conoscenza con la tentatrice conosciuta nel villaggio e organizzare insieme a lei un weekend da vivere all’esterno dell’Is Morus Relais, una specie di esterna che dovrà servire ai due per conoscersi meglio.

Giulia furiosa: “Voglio fino all’ultimo centesimo, comprese le scarpe da 300 euro che gli ho comprato”

La mattina successiva, Giulia viene convocata nel pinnettu e scopre che la confusione di Mirco era legata esclusivamente al desiderio di conoscere meglio la single Alessia. “Stasera finisce. Non disturbo nemmeno Filippo, vengo a prenderti per i capelli”, minaccia furiosa di fronte allo schermo. Poi lascia il pinnettu e piange disperata. Non sa ancora che il compagno è uscito dal villaggio insieme ad Alessia. Furiosa, comincia a inveire perfino contro la madre di Mirco: “Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina. Meglio uno con i soldi e che mi ami davvero. Sapevo che era una mer**. In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché questo non vuole spendere un euro, non si esce di casa. E stasera ditegli di portarmi tutte le scarpe, quelle da 300 euro che ha e che gli ho regalato io. Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Voglio fino all’ultimo centesimo. Voleva che chiedessi 10mila euro a mio padre per sistemare casa sua”.

Filippo Bisciglia a bordo di un motoscafo raggiunge Mirco e Alessia

Filippo entra nel villaggio per parlare con Giulia e le rivela che Mirco è uscito insieme alla single Alessia e che i due hanno trascorso la notte insieme. “Posso raggiungerli e informarlo che hai chiesto un altro falò”, le propone e Giulia accetta: “Digli che se non si presenta, vado a prenderlo io”. Intanto Mirco è in barca con Alessia e Bisciglia lo raggiunge a bordo di un motoscafo. Solo nella prossima puntata, tuttavia, scopriremo com’è andata tra loro.