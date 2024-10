video suggerito

A Temptation Island Giulia e Mirco si lasciano, le parole di lei: "Dopo nove anni hai fatto schifo" Nella puntata di martedì 15 ottobre di Temptation Island, Filippo Bisciglia fa il punto sulla situazione tra Giulia e Mirco. I due escono separati, tra le lacrime di lui e le accuse di lei.

Nella puntata di martedì 15 ottobre di Temptation Island, Filippo Bisciglia fa il punto sulla situazione tra Giulia e Mirco. Quest'ultimo trascorre qualche ora in barca e un weekend con la single Alessia, scatenando una forte reazione nella sua ragazza. Le ore di relax di Mirco, però, vengono interrotte da Filippo Bisciglia che lo raggiunge in mare per informarlo sulle intenzioni della sua fidanzata. Al falò di confronto Mirco ammette di non essere felice con lei e di voler uscire solo, sciogliendosi in un pianto al fianco di Filippo Bisciglia. Giulia si lascia andare ad una reazione fortemente emotiva: "Mi dici che mi ami ma non è vero. Ti ha confuso un'altra persona".

Filippo Bisciglia insegue Mirco in mare: "Se non ti presenterai al falò Giulia se ne andrà"

Sulle note della colonna sonora della saga de I Pirati dei Caraibi, Filippo Bisciglia raggiunge Mirco in mare per dargli una brutta notizia: "Se tu non ti presenterai al falò lei se ne andrà". Mirco, però, mette in chiaro di non aver visto nessun cambiamento in lei. Una volta tornato al villaggio dei fidanzati si confronta con la single Alessia: "Pensi che non ci possa essere un dopo?". La ragazza risponde: "Come ci siamo trovati lo sai. Ci possiamo prendere un caffè. Un caffè lunghissimo. Mi piacerebbe vedere come sei fuori". Per Mirco è lo stesso e si lascia andare a una forte rivelazione: "Io con te non voglio solo un caffè. Sarebbe poco. Mi sei entrata dentro. Non vorrei essere freddo non ti vorrei far scappare". La single, ammette: "Il caffè è un modo per dirti che se vuoi ci rivediamo". I due, poi, si sciolgono in un lungo abbraccio.

Giulia e Mirco catturati dalle telecamere nascoste

Al secondo falò di confronto anticipato, Filippo Bisciglia mostra a Giulia il suo fidanzato insieme alla tentatrice Alessia per un weekend in solitaria. Nel filmato Mirco confessa di essere contento di aver incontrato la single. Nonostante il primo video contenga frasi forti è il secondo a turbare Giulia, messa di fronte alle immagini (catturate dalle telecamere nascoste) del suo ragazzo chiuso in stanza con Alessia. "Gli conviene venire al falò, altrimenti vado io a prenderlo" commenta Giulia.

Il falò di confronto tra Giulia e Mirco

Quando Mirco arriva, la ragazza inizia il suo sfogo: "Mi viene dal cuore. Non ti vergogni? Ma chi sei tu. Ho visto delle robe incredibili. Tu sai che mi ha rifiutato una terapia di coppia e per me è stato un passo enorme ritrovarmi in un contesto come questo, mi ha cambiata. I primi giorni ho sentito una tua mancanza poi mi sono avvicinata ad un'altra persona. Tu sei entrati qui per risolvere delle problematiche nostre, non per trovare la fidanzata". Mirco nega di aver dormito insieme ad Alessia e sottolinea come sia stufo di essere criticato costantemente da Giulia. "Mi hai dimostrato che sei una persona di me*da, lo capiranno tutti" sentenzia la ragazza. I due, poi, discutono delle loro problematiche di coppia, con Mirco che si lamenta: "Mi vieti il calcio, mi chiedi sempre dove sono, mi dici di cambiare lavoro. Tutto quello che faccio è un problema". A Filippo Bisciglia la ragazza spiega di sentirsi trascurata ma il conduttore la interrompe: "Forse dovreste vedere l'ultimo video". In quel filmato Mirco manifesta ad Alessia il desiderio di avere una vita più dinamica e piena di attività: "Sono sempre io a proporre cose da fare". La coppia continua a rimanere sulle proprie posizioni, con Mirco che accusa Giulia di non essersi messa in gioco nella trasmissione e con la ragazza che ribatte come il suo fidanzato non si sia mostrato per ciò che è. "Io non credo che tu mi ami" dice la ragazza. "Io la amo ma ci facciamo del male. C'è tanto scontro tra di noi. Io non volevo nemmeno venire per la persona chiusa che sono io" spiega Mirco a Filippo Bisciglia.

Giulia a Mirco: "Ho visto che hai dormito insieme ad una ragazza, è più intimo che farci l'amore"

"Io voglio dimostrarti che ti vengo incontro ma tu mi devi venire incontro – chiarisce Giulia – Io ho visto che hai dormito insieme ad un'altra ragazza che per me è più intimo che fare l'amore. Ho pensato tanto vale che se ne va a casa". A Filippo Bisciglia la ragazza manifesta l'intenzione di voler tornare insieme al suo fidanzato. Mirco, invece, la pensa diversamente: "Ho sperato fin dal primo giorno di tornare con lei. Ma più passavano i giorni più cresceva la confusione. Voglio uscire solo". La reazione di Giulia non si fa attendere: "Complimenti. Hai fatto schifo dall'inizio alla fine dopo nove anni. Mi dici che mi ami ma non è vero. Ti ha confuso un'altra persona. Lo pensavi da sempre. Se non ti avessi portato qui avresti avuto le pal*e di dirmelo? Ridammi le mie scarpe". Filippo, poi, consola il ragazzo che si lascia andare ad un lungo pianto.