Temptation Island, Giulia obbliga Mirco a restituirle le scarpe: “Rivoglio tutto fino all’ultimo centesimo” A Temptation Island la storia tra Mirco e Giulia si conclude con una dura rottura. Al termine del falò di confronto, però, la ragazza rifiuta di tornare a casa a mani vuote e chiede al suo ex di restituirle le scarpe pagate da lei. Ma non solo. “Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Voglio tutto fino all’ultimo centesimo” assicura Giulia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Nove anni sono tantissimi. È davvero difficile, capisco. Hai fatto ciò che sentivi". Le parole di Filippo Bisciglia rivolte a Mirco, in lacrime dopo la rottura da Giulia a Temptation Island, puntavano a consolarlo. Prima di allontanarsi dal falò, la ragazza gli ha intimato di restituirle le sue scarpe: "Rivoglio quelle da 200 euro che ho pagato io. Può venire anche scalzo perché non ha altre paia".

Lo sfogo di Giulia contro Mirco: "Non gli lascerò nemmeno il materasso, rivoglio tutto fino all'ultimo centesimo"

Il weekend di Mirco in compagnia della single Alessia manda Giulia su tutte le furie, tanto da spingerla a chiedere a Filippo Bisciglia il secondo falò di confronto: "Se non si presenta lo vado a prendere io". Lo scontro tra i due si è concluso con una dura rottura, voluta soprattutto da Mirco, che si è detto confuso nonostante l'amore che prova ancora per la sua ragazza (i due sono stati insieme per nove anni). Prima di lasciare la spiaggia, però, Giulia ha sottolineato come il suo ex si debba "schiarirsi le idee" e provvedere a restituirle le scarpe. La ragazza, infatti, prima del falò, si era lasciata andare ad alcune rivelazioni con le altre fidanzate con i single: "Voglio le mie scarpe, quelle da 200 euro che ho pagato io. Può venire anche scalzo perché ha solo quelle". E sul futuro della loro relazione: "Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Voglio tutto fino all'ultimo centesimo. Voleva addirittura che chiedessi 10mila euro a mio padre per finire i lavori a casa sua". Giulia aveva poi continuato ad inveire contro Mirco: "Sapevo che era una mer**. In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché questo non vuole spendere un euro, non si esce di casa". Tra le altre cose, poi, si augurava di avere qualcun altro al suo fianco: "Devo trovarmi uno con i soldi, come dice la sua cara mammina. Meglio uno con i soldi e che mi vuole bene".

Mirco e la single Alessia dopo il falò di confronto

"Fin dal primo giorno ho avuto speranza nel mio rapporto con Giulia ma non posso nascondere che ho avuto delle emozioni che tenevo dentro da tanto – spiegava Mirco dopo il falò di confronto – Vorrei ringraziare Alessia per tutto il percorso che ho fatto qui dentro. Ha capito veramente che persona sono. Vorrei rivederla". Quando lui e la single si sono incontrati, poi, si sono sciolti in un abbraccio, con Alessia che lo consolava: "Hai tempo. Non farti carico di questi nove anni".