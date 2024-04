video suggerito

I Caressa fuori da Pechino Express, Benedetta Parodi: “Fiera di voi, le persone escono per come sono” I Caressa sono gli eliminati della sesta puntata di Pechino Express 2024, per decisione de I Pasticcieri. Con un video su Instagram, Benedetta Parodi ha commentato il viaggio del marito Fabio e della figlia Eleonora lungo ‘La rotta del dragone’: “Fiera di voi. In questo programma le persone escono per come sono”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata un'eliminazione a sorpresa quella de I Caressa da Pechino Express 2024. I Pasticcieri hanno deciso di mettere fine al viaggio di Fabio ed Eleonora Caressa durante la sesta puntata del programma, in onda giovedì 11 aprile su Sky Uno. La loro uscita ha scosso l'equilibrio dei viaggiatori ed è stata a lungo commentata sui social. Ad esporsi anche Benedetta Parodi, moglie e mamma dei due concorrenti, che ha condiviso su Instagram un breve video.

Le parole di Benedetta Parodi dopo l'eliminazione dei Caressa

Dopo l'eliminazione dei Caressa da Pechino Express, Benedetta Parodi ha pubblicato una storia Instagram sul suo profilo commentando il verdetto della gara. La nota conduttrice di Bake Off è fiera del percorso del marito e della figlia, che per la prima volta si sono trovati ad affrontare un viaggio insieme: "Ieri è finita l'avventura a Pechino di Fabio ed Eleonora, volevo ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto che avete mandato a me e anche a loro". La famiglia Caressa-Parodi ha seguito le puntate dello show riunita sul divano, davanti alla televisione, e per Parodi è stata la prima volta: "Devo dire che è stato bello riconquistare il periodo di blackout che ho avuto quando sono andati via. Quando partono per Pechino non si sa nulla di loro, non hanno il telefono, immagini solo le avventure che stanno vivendo. Un programma come questo fa uscire veramente come sono le persone, Leo forte e dolce come speravo, Fabio viscerale". I due concorrenti, dopo aver visto la loro eliminazione in tv, si sono commossi e abbracciati nel salotto di casa. La conduttrice li ha filmati e ha poi pubblicato il video su Instagram, scrivendo: "Sono fiera di voi. Quello che conta è il viaggio".

Cosa è successo nella sesta puntata di Pechino Express 2024

Nella sesta puntata di Pechino Express i viaggiatori hanno affrontato l'ultima tappa in Laos, partendo da Luang Prabang e arrivando, dopo 420km, a Vientiane. Nella prima parte hanno viaggiato in coppie miste: Antonella Fiordelisi con Eleonora Caressa, Fabio con Damiano Carrara. Gli ultimi due hanno scoperto una sintonia inattesa, trovando molti punti in comune e imparando l'uno dall'altra. Per questo motivo, il noto telecronista si è risentito quando Damiano, vincitore di tappa con il fratello Massimiliano, ha fatto il nome dei Caressa ed è anche andato via senza salutarlo. Non sono mancate poi tensioni tra Le Ballerine e Italia- Argentina e la temuta prova de I Sette Mostri.