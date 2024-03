Pechino Express 2024: nessuna coppia eliminata, cosa è successo nella terza puntata Nella terza puntata di Pechino Express 2024, si è scoperto se la terza tappa del viaggio fosse o meno eliminatoria. I Pasticcieri sono arrivati primi a Lao Cai, non c’è stata nessuna eliminazione per cui i Giganti si sono salvati. Ecco cosa è successo nella terza tappa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Giovedì 21 marzo è andata in onda la terza puntata di Pechino Express 12. Le sette coppie in gara si sono cimentate in una nuova tappa lungo La Rotta del Dragone. I concorrenti sono riusciti a superare il tragitto di 566 km da Cao Bang, nell'estremo Vietnam, fino al raggiungimento di Lao Cai, al confine con la Cina. Proprio qui hanno scoperto il contenuto della busta nera: nessuna eliminazione. Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara). Ecco cosa è successo nella terza puntata di Pechino Express.

I Giganti rischiano l'eliminazione

A vincere la terza tappa di Pechino Express, arrivando per primi a Lao Cai, sono stati I Pasticcieri, Damiano e Massimiliano Carrara che, in quanto vincitori, hanno dovuto scegliere quale coppia eliminare. A giocarsi la permanenza nell'adventure game, quindi a rischio eliminazione, sono state le coppie dei I Giganti, ovvero Kristian Ghedina e Francesca Piccini, contro Italia-Argentina, ovvero Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Queste ultime sono state salvare dai Pasticcieri, che hanno deciso di eliminare la coppia rimanente. L'ultima chance per scoprire se, davvero, dovranno abbandonare il gioco è scoprire il contenuto della busta nera. Fortunatamente, però, si è trattato di una puntata non eliminatoria, per cui tutti i concorrenti sono volati alla quarta tappa.

Cosa è successo nella terza puntata di Pechino Express 2024

La terza tappa di Pechino Express 12 è stata decisamente più lunga di quelle che l'hanno preceduta: i concorrenti, infatti, hanno dovuto percorrere 526 km. Il punto di partenza è stato Cao Bang, da cui sono scesi fino a Cao Ky per poi arrivare a Lao Cai, al confine con la Cina. In questa puntata si è consumata la prima prova immunità di questa edizione. Nel corso del tragitto i Caressa, in quanto vincitori della precedente puntata, hanno deciso di dare i loro due malus alle Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) e ai Pasticcieri. Ad affrontare la prova immunità sono i Brillanti, i Fratm, i Caressa e i Pasticcieri e a vincerla sono Antonio Orefice e Artem, che sono riusciti a battere i loro avversari nella lotta dei cuscini. Sono i primi, quindi, a passare alla successiva tappa. In quanto vincitori assegnano i loro malus ai Brillanti, ovvero Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, che hanno gareggiato insieme a Fru, l'inviato di questa edizione, ceduto di coppia in coppia. Nel corso di questa puntata, infatti viene affidato alle Ballerine, la coppia che ha appena fatto il suo ingresso in corsa, formata da Maddalena Svevi e Megan Ria, ex concorrenti di Amici. Le due, però, arrivate al traguardo finale in compagnia di Fru, hanno avuto perso una posizione in classifica, posizionandosi quinte.