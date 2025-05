video suggerito

Pechino Express 2025, gli eliminati della nona puntata: chi sono le tre coppie finaliste Giovedì 1 maggio, in prima serata su Sky Uno, è andata in onda la Semifinale di Pechino Express 2025. Dopo una tappa lunga oltre 300 chilometri, da Pokhara a Katmandu (Nepal), c’è stata un’eliminazione e la proclamazione delle tre coppie finaliste di questa edizione. Ecco di chi si tratta e cosa è successo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pechino Express 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 1 maggio, in prima serata su Sky Uno, è andata in onda la Semifinale di Pechino Express 2025. Dopo una tappa lunga oltre 300 chilometri, da Pokhara a Katmandu (Nepal), le Atlantiche sono state eliminate. Decretate le tre coppie finaliste di questa edizione che, nella puntata di giovedì 8 maggio si contenderanno la vittoria. A complicare le sorti dei viaggiatori, oltre a scimmie, lumache e trekking, anche il ‘malus' Fabio Caressa.

Chi è stato eliminato nella nona puntata di Pechino Express 2025

Le Atlantiche, la coppia formata da Ivana Mrazova e Giaele De Donà, sono state eliminate durante la puntata del 1 maggio di Pechino Express 2205, a un passo dalla finale della prossima settimana. A decidere le loro sorti sono stati I Complici primi classificati al tappeto rosso a Katmandu, dopo una tappa lunga oltre 300 chilometri. Gigi Campanile e Dolcenera, tra gli Estetici e le Atlantiche hanno scelto di eliminare queste ultime, mettendo così fine alla loro avventura lungo la rotta ‘fino al tetto del mondo'. Di seguito la classifica completa:

Complici Medagliati Cineasti Atlantiche

Quali sono le 3 coppie finaliste di Pechino Express 2025

La Semifinale di Pechino Express 2025 è stata ricca di insidie per i viaggiatori. Già alla partenza, le coppie hanno dovuto affrontare la traversata del Lago di Phewa a Pokhara usando una barca a remi. A complicare la rotta anche la presenza del malus Fabio Caressa, tornato in gioco dopo la partecipazione nella scorsa edizione. Con la sua ‘football flag' e un pallone da calcio, ha imposto alle coppie di radunare 11 persone e fare loro un perfetto tunnel prima di poter proseguire il percorso.

Poi, tra zuppa di lumaca e insidiosi viaggi in bici, i viaggiatori sono arrivati al libro rosso. Complici e Medagliati si sono affrontati in una partita di “Elephant Football” per conquistare il vantaggio, vinta da Gigi e Dolcenera. Infine l'ultima parte della gara, che ha decretato le tre coppie finaliste di questa edizione, che nella puntata dell'8 maggio si contenderanno la vittoria: i Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), i Complici (Gigi e Dolcenera) e gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese).