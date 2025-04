video suggerito

Pechino Express 2025, le Sorelle eliminate: cosa è successo nell’ottava puntata del 24 aprile La coppia eliminata dell’ottava tappa di Pechino Express 2025 è quella delle Sorelle Samanta e Debora Togni. A vincere la puntata, invece, sono stati i Complici Dolcenera e Gigi Campanile. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pechino Express 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le Sorelle Samanta e Debora Togni sono state eliminate nella puntata di Pechino Express 2025 trasmessa giovedì 24 aprile. I vincitori della tappa, invece, sono stati i Complici Dolcenera e Gigi Campanile. I concorrenti del reality condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru sono giunti in Nepal, dopo avere attraversato con la loro corsa Filippine e Thailandia. L'ottava tappa ha previsto un percorso di 430 chilometri.

Chi è stato eliminato nell'ottava puntata di Pechino Express 2025

Ad avere la peggio durante l'ottava tappa di Pechino Express 2025 sono state le Sorelle Samanta e Debora Togni, che erano a rischio di eliminazione insieme alla coppia delle Atlantiche composta da Giaele De Donà e Ivana Mrazova. I Complici Dolcenera e Gigi Campanile hanno vinto l'ottava tappa. Gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, invece, sono arrivati primi al Libro Rosso. Hanno assegnato il malus ai Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi.

Cosa è successo nella puntata del 24 aprile 2025

Nel corso dell'ottava tappa di Pechino Express, trasmessa giovedì 24 aprile su Sky, i concorrenti hanno percorso 430 chilometri. I viaggiatori, che ormai sono a un passo dalla finale, sono partiti dalla capitale del Nepal, Katmandu, poi hanno raggiunto il Libro Rosso a Bandipur. Il traguardo, invece, era nella città di Pokhara. Per i viaggiatori è stata una tappa particolarmente difficile perché le persone del luogo si sono dimostrate molto meno disposte a dare un passaggio o ad aiutare. Insomma non hanno trovato la stessa ospitalità riscontrata nelle Filippine e in Thailandia. Alla fine, come dicevamo, le sorelle Samanta e Debora Togni hanno dovuto abbandonare il gioco. In realtà, la coppia è partita in una condizione di svantaggio perché Debora aveva avuto un infortunio che non l'ha di certo agevolata nella gara.