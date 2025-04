video suggerito

Pechino Express cambia location e arriva in Nepal, le nuove tappe Oggi va in onda una nuova puntata di Pechino Express, la prima in Nepal. Quali sono le tappe che verranno visitate dalle coppie rimaste in gara? Ecco tutti i luoghi dell'inizio viaggio "su tetto del mondo".

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, giovedì 24 aprile, va in onda una nuova puntata di Pechino Express, il programma presentato da Costantino della Gherardesca insieme a Fru che vede diverse coppie più o meno famose affrontare un viaggio adrenalinico attraverso diversi paesi dell'Asia. Quest'anno il percorso è stato chiamato "Fino al tetto del mondo" e vede i concorrenti percorrere 6.000 chilometri tra Filippine, Thailandia e Nepal. Oggi comincia il tour dell'ultimo paese, il Nepal: ecco quali saranno i luoghi iconici che compariranno nella puntata 8.

Da dove parte il viaggio in Nepal di Pechino Express

Nell'ottavo appuntamento di Pechino Express le coppie ancora in gara sono quelle dei Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), delle Complici (Dolcenera e Gigi Campanile), degli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese), delle Sorelle (Samanta e Debora Togni) e delle Atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà).

Le coppie in Nepal

La puntata si preannuncia una delle più estenuanti per i concorrenti: entreranno in un nuovo paese, il Nepal, un mix di natura selvaggia etnie, culture e religioni diverse ma le cui condizioni climatiche e ambientali sono estreme. Qui si ritroveranno a percorrere ben 430 km. La gara partirà dalla valle di Katmandu, la capitale del Paese, che con i suoi monasteri e i suoi templi è da sempre meta di culto e pellegrinaggio per i seguaci delle religioni Indù e buddhista.

Nepal

Le prime tappe in Nepal

Il viaggio dei concorrenti rimasti in gara continuerà con la tappa intermedia di Bandipur, dove sarà situato il Libro Rosso. Si tratta di un insediamento collinare nel distretto di Tanahun, nella provincia di Gandaki, famoso soprattutto per i suoi templi tradizionali e per la sua atmosfera culturale antica.

La prima tappa in Nepal di Pechino Express

A concludere questa prima parte del viaggio in Nepal sarà la città di Pokhara, la seconda per grandezza dopo la capitale, nonché punto di accesso al Circuito dell'Annapurna, il sentiero escursionistico sull'Himalaya. Qui si può visitare il tempio di Tal Barahi costruito un'isola in mezzo al lago, il quartiere Lakeside e l'International Mountain Museum, anche se l'esperienza più suggestiva rimane sempre la scalata dell'Himalaya.

Himalaya