Pechino Express 2024, quinta puntata: cosa è successo e quale coppia è stata eliminata

Nella quinta puntata di Pechino Express – La Rotta del Dragone, in onda giovedì 4 aprile su Sky Uno, le coppie hanno affrontato le prime sfide in Laos. Partiti da Muang Xay, hanno concluso il loro viaggio a Luang Prabang. Non sono mancati momenti di tensione e piccoli incidenti – come la caduta di Antonella Fiordelisi – nella puntata che si è conclusa con l'eliminazione di una coppia: ecco quale.

Chi è stato eliminato nella quinta puntata di Pechino Express

Ieri, giovedì 4 aprile, la quinta puntata di Pechino Express si è conclusa con l'eliminazione dei Giganti, il team formato da Kristian Ghedina e Francesca Piccinini. Sono state le ragazze di Italia-Argentina, vincitrici della tappa, a mandarli a rischio eliminazione: la busta nera svelata da Costantino Della Gherardesca ha mostrato la scritta "Eliminati". "Siete stati due grandi sportivi, avete cercato di unire due mondi, quello della pallavolo e quello dello sci. Speriamo che da questa esperienza portiate a casa non solo i problemi, ma i sorrisi che avete incontrato" ha dichiarato il conduttore prima di dare la parola ai due ormai ex concorrenti. Francesca Piccinini è scoppiata in lacrime: "Avrei preferito dare di più a Cristian, porterò con me, nello zaino, persone fantastiche che mi hanno dato tanto". Il suo compagno di avventura ha aggiunto: "Non sono riuscito a essere una tua degna spalla, mi sono chiuso a riccio e ti chiedo scusa". "Adesso me lo dici?" ha replicato Francesca prima di abbracciarlo.

Cosa è successo nella quinta puntata di Pechino Express

La quinta puntata di Pechino Express è stata segnata dalle continue discussioni tra Francesca Piccinini e Kristian Ghedina e dalla caduta di Antonella Fiordelisi che ha spaventato tutti i concorrenti in gara. Tutte le coppie al momento della caduta si sono fermate per assistere la loro sfidante, eccetto Le Amiche che hanno proseguito la corsa. La quinta tappa ha visto, infine, l'ingresso in gara di una nuova coppia, I Lumaconi, formata Maria Rosa Petolicchio (la professoressa del Collegio) e Dario Vergassola.