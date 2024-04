video suggerito

Antonella Fiordelisi a Pechino Express con il labbro gonfio: cosa è successo prima della puntata Piccolo imprevisto a Pechino Express per Antonella Fiordelisi: la concorrente di Italia Argentina si è presentata all'inizio della gara con un labbro gonfio. "Mi ha punto un insetto, forse un ragno" ha spiegato. Per fortuna la puntura non ha compromesso la partecipazione all'ottava puntata.

A cura di Gaia Martino

Questa sera in onda su Sky Uno l'ottava puntata di Pechino Express. Le coppie rimaste in gara, I Pasticceri, Le Amiche, Italia Argentina, I Fratm e le Ballerine, percorrono 387 km fino al tappeto rosso nella speranza di evitare l'eliminazione e volare in semifinale. Ad inizio puntata, Costantino Della Gherardesca ha salutato i concorrenti prima di dare il via alla gara. Antonella Fiordelisi ha catturato l'attenzione per un labbro particolarmente gonfio a causa di una puntura d'insetto. Partita la gara, con Estefania ha poi rischiato di perdere un passaggio da un autista fermato con l'autostop al quale ha chiesto di andare più veloce.

Cosa è successo ad Antonella Fiordelisi a Pechino Express

La nuova tappa di Antonella Fiordelisi, quella che si avvicina alla semifinale, è partita con un labbro gonfio. "Mi ha punto un insetto, forse un ragno. Si è gonfiato tutto" ha spiegato al conduttore. Fortunatamente, a parte il gonfiore, la puntura d'insetto non ha ostacolato la sua partecipazione: "È figa uguale" ha commentato la sua compagna di avventura, Estefania Bernal. "Coraggiosissima che ti sei presentata qui, così" ha aggiunto Costantino Della Gherardesca prima di dare il via alla corsa verso il tappeto rosso.

Lo scontro con un autista: "Uscite dalla macchina"

Partita la gara, le concorrenti di Italia Argentina si sono messe alla ricerca di un passaggio. Una volta trovato un autista disposto ad accompagnarle alla loro destinazione, Antonella Fiordelisi gli ha chiesto di "andare più veloce". "Puoi andare veloce perché è una …" ha chiesto, ma la richiesta ha fatto infuriare il conducente: "No, per favore uscite. Andate via per favore. Non potete dirmi di andare più veloce. Io vi sto già aiutando" ha commentato, infuriato. "Hai ragione, procedi normalmente" ha replicato Estefania Bernal per non rischiare di perdere il passaggio.