Artem respinge Megan Ria a Pechino Express: "Rispetto la mia fidanzata, non mi rapporto con altre donne" Nella puntata di Pechino Express dell'11 aprile, le coppie sono state mescolate per un giorno. Artem, finito con Megan Ria, si è isolato e ha chiesto alla sua compagna di viaggio di dormire separati: "Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne. Non voglio che mia moglie si faccia idee strane".

A cura di Gaia Martino

La scelta di mescolare le coppie a Pechino Express per un solo giorno ha mandato in tilt Artem. Il giovane attore, celebre per il suo ruolo di Pino in Mare Fuori, nella puntata di ieri, giovedì 11 aprile, è finito in coppia con Megan Ria, del team Ballerine, e le loro divergenze caratteriali non gli hanno fatto trascorrere ore serene in Laos. L'ex allieva di Amici durante la gara si è lamentata del suo nuovo compagno: "Siamo l'opposto, lui non guarda in faccia a nessuno" ha spiegato davanti alle telecamere. L'attore si è limitato nel socializzare con la ballerina e si è rifiutato di dormire insieme a lei per evitare che la sua fidanzata Gioia D'Ambrosio, da casa, potesse ingelosirsi. "Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre", la giustificazione.

Le parole di Artem: "Non voglio che la mia fidanzata si faccia idee strane"

Il comportamento di Artem con Megan Ria a Pechino Express è stato motivato da una sfera intima: "Ho tribolazione dentro, non mi fa star bene. Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne, è una questione mia, di principio" ha spiegato alla sua compagna per un giorno nel viaggio a Laos. L'attore non ha preso bene la decisione del programma di mescolare le coppie, per questo motivo ha alzato un muro con la ballerina: "Porto rispetto a tutte le donne, però la mia è un'altra luce, è un mio principio" ha continuato, prima di chiederle di dormire in due stanze separate. Una volta trovata ospitalità, Artem ha deciso di dormire in tenda. "Ho mia moglie e non voglio che, guardando il programma, si faccia idee strane. Sono un ragazzo di principio, vecchio stampo, ho rispetto. E' una questione di privacy, non ci conosciamo" ha spiegato davanti alle telecamere.

La reazione di Megan: "Rispetto, ma non condivido"

Megan Ria è rimasta delusa dal comportamento del suo compagno di viaggio. Prima di rintanarsi in stanza per dormire, ha commentato la vicenda: "Non è un problema dormire da sola, ma non mi sento di andare verso di lui perché c'è un muro. Capisco tutto, però, ho una concezione diversa del rispetto. Rispetto la sua scelta, però non è un concetto che condivido". Presa dallo sconforto, il giorno dopo, è scoppiata in lacrime: "Non ce la faccio più, mi sento sola" ha spiegato. Una volta arrivati al tappeto rosso, i due hanno potuto riabbracciare i loro compagni, Antonio Orefice e Maddalena Svevi, ponendo fine alla convivenza obbligata.

Chi è Gioia D'Ambrosio, la fidanzata e futura sposa di Artem

Gioia D'Ambrosio è la fidanzata di Artem. Tiktoker con oltre 55 mila followers, è originaria di Napoli e ha conosciuto l'attore prima che lui diventasse noto al pubblico del piccolo schermo. Nel luglio 2023 l'attuale concorrente di Pechino Express ha chiesto alla compagna di sposarlo documentando il romantico momento della proposta su Instagram. "L'ho incontrata prima di partire con la mia carriera, è Dio che me l'ha mandata. Sono felice con lei", raccontò lui in un'intervista a Vanity.

Artem e la fidanzata Gioia D'Ambrosio