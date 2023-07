Artem di Mare Fuori si sposa, la foto della fidanzata Gioia D’Ambrosio con l’anello al dito Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, è pronto a convolare a nozze con la fidanzata Gioia D’Ambrosio. La ragazza, sul suo profilo Instagram, ha condiviso uno scatto in cui si mostra con l’anello al dito e scrive: “Ho detto sì”.

A cura di Elisabetta Murina

Artem Tkachuk presto sposo. Il giovane attore di Mare Fuori, che nella serie di successo interpreta il personaggio di Pino ‘o pazzo, ha chiesto alla fidanzata Gioia D'Ambrosio di sposarlo. Una foto pubblicata dalla ragazza non lascia spazio a dubbi.

Artem ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata

Anche se non si conoscono i dettagli ufficiali, la foto pubblicata da Gioia D'Ambrosio sul suo profilo Instagram parla chiaro: sposerà Artem Tkachuk. Nello scatto, infatti, la giovane Tiktoker si mostra con il fidanzato e inquadra la mano con un anello di fidanzamento e la scritta "I said yes" (ho detto sì) lasciando intendere di aver accettato la proposta di matrimonio da parte dell'attore di Mare Fuori.

L'amore tra Artem e Gioia D'Ambrosio

Il giovane attore di Mare Fuori è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata, preferendo non mostrare troppo ai fan e tenendo l'amore separato dal set. Nonostante questo tentativo, è noto il fidanzamento con Gioia D'Ambrosio, TikToker seguita da oltre 40mila follower. Non si sa da quanto tempo siano ufficialmente una coppia, ma Artem già da tempo in alcuni suoi video sui social e insieme appaiono innamorati e compici. Intervistato da Vanity Fair, l'attore aveva parlato così dell'amore, svelando di aver incontrato la sua dolce metà prima di iniziare la sua carriera: