Rkomi esce allo scoperto con la nuova fidanzata, le foto al mare con Havana Plevani Rkomi ha ritrovato l’amore. La ragazza che gli ha rubato il cuore si chiama Havana Plevani ed è una modella, lontana dal mondo dello spettacolo. La coppia si frequenterebbe da maggio, ma è uscita allo scoperto solo ora quando lei ha pubblicato alcuni scatti di una vacanza insieme a Minorca.

A cura di Elisabetta Murina

Rkomi ha ritrovato l'amore. Dopo essere finito al centro dei gossip in passato per il flirt con Paola Di Benedetto, il cantante torna a far parlare della sua vita sentimentale. Si chiama Havana Plevani ed è una modella la ragazza che da qualche mese gli ha rubato il cuore. Se prima erano solo indiscrezioni nate da indizi social, ora è ufficiale a tutti gli effetti.

Le foto di Rkomi con Havana Plevani

A ufficializzare la relazione tra i due sono stati alcuni scatti pubblicati da Havana Plevani su Instagram. Le immagini mostrano il riassunto di giorni di vacanza che la modella ha trascorso a Minorca, nelle Isole Baleari, insieme a Rkomi. I due si godono giorni di relax e mare, lasciandosi alle spalle la vita di tutti i giorni. In un breve video, appaiono insieme e si baciano sulle labbra, spazzando via ogni dubbio sul loro rapporto. I primi indizi, sui social, erano comparsi intorno a maggio, quando la modella aveva pubblicato un video in cui erano insieme e apparivano complici. Ora la conferma ufficiale, anche se sul profilo di Mirko Marturana (vero nome del cantante) non ci sono ancora testimonianze fotografiche.

Chi è Havana Plevani, la nuova fidanzata di Rkomi

Havana Plevani non è nota nel mondo dello spettacolo, a differenza di Rkomi. Guardando sul suo profilo Instagram, si legge che è una modella, hostess, content creator e anche stilista di un brand tutto suo. Sui suoi social, seguiti da circa 5mila follower, pubblica principalmente foto del suo lavoro come modella che, stando a quanto si sa, sarebbe basato a Milano. Quanto alla sua vita sentimentale, non ci sono testimonianze di altre frequentazioni prima di quella appena ufficializzata con Rkomi. Non si sa con certezza da quando siano ufficialmente una coppia, ma i primi video insieme risalgono allo scorso maggio.