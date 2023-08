Marracash bacia la nuova fidanzata Assia Pesenti: le foto con la modella e fashion designer

Marracash ha un nuovo amore. Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, hanno trovato conferma nelle foto inequivocabili pubblicate dal settimanale Chi. La nuova fidanzata di Marracash è Assia Pesenti. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, nonostante la 27enne abbia scelto di registrarsi come Assia sui social, il suo vero nome sarebbe Asia. I due sono stati immortalati in vacanza a Pantelleria. L'ultima relazione dell'artista finita sotto i riflettori fu quella con Elodie.

Assia Pesenti è la nuova fidanzata di Marracash. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, il suo vero nome sarebbe Asia Pesenti. Ha 27 anni, è originaria di Bergamo e appartiene a una famiglia di ristoratori della zona. Nella vita fa la modella e la fashion designer. Ha due profili su Instagram: assiapesenti, dove è seguita da 11300 utenti e il profilo Assiensore, dove Assia pubblica solo scatti in cui è in posa in ascensore. Questo profilo ha 92 follower, ma sono numeri destinati a crescere ora che la relazione con Marracash è diventata pubblica.

Marracash, 44 anni e Assia Pesenti, 27 anni, hanno scelto Pantelleria per trascorrere la loro prima estate insieme. Sul settimanale Chi, che pubblica le foto della coppia, il racconto della loro vacanza d'amore:

Da neo coppietta hanno preferito una fuga romantica a due, lontani da tutto, in una località che, per quanto gettonata, permette loro un minimo di riservatezza soggiornando in un hotel esclusivo e affittando una barca per andare nelle calette e nelle spiagge meno battute. Perché se c'è una cosa che Marracash ha capito dalla storia con Elodie è che l'attenzione del pubblico sulla sua vita sentimentale proprio non gli piace e non gli fa bene: "Tutto questo non fa per me", ha detto. E ora ricomincia da Asia.