La nuova fidanzata di Alfred Ekhator di Temptation Island è Marta Capuozzo, star di Onlyfans

Alfred Ekhator, ex protagonista della penultima edizione di Temptation Island, ha ufficializzato via Instagram la relazione con Marta Capuozzo. Lo scatto che ha accompagnato l’annuncio, e con cui Alfred ha fatto sapere di essersi nuovamente innamorato dopo la fine della storia con Anna Acciardi e il flirt con Sofia Costantini, è stato realizzato durante una vacanza a Sharm el-Sheikh.

“No bad vibes”, scrive Alfred nella didascalia, accompagnando la frase con un sorriso eloquente, in grado di fare chiarezza sul momento sentimentale che sta vivendo.

Chi è Marta Capuozzo, nuova fidanzata di Alfred Ekhator

Ex receptionist, oggi star di OnlyFans, Marta Capuozzo è romana e non è un volto noto della tv. Le prime indiscrezioni su un flirt con Alfred erano emerse già lo scorso aprile, quando la giovane aveva pubblicato una story in cui compariva mano nella mano con l’ex concorrente di Temptation Island. All’epoca, però, lo scatto era stato rapidamente rimosso e Alfred aveva preferito non ricondividerlo sul proprio profilo.

A distanza di qualche mese, le cose sono cambiate e la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. Centinaia i messaggi di congratulazioni ricevuti dai due. Tra i tanti, anche quello dell’amico Valerio Palma, conosciuto proprio durante le riprese del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. “Non dimenticate di avvisare tutti”, ha scritto il fidanzato di Diandra Pecchioli, ironizzando su una recente lite con Anna, ex di Alfred.

Anna Acciardi: “Sono stata io a chiudere la relazione con Alfred”

Solo poche settimane fa, via Instagram, Anna aveva fatto sapere di essere stata lei a mettere definitivamente fine alla relazione con Alfred. Dopo averlo perdonato per il tradimento con Sofia Costantini avvenuto durante Temptation Island, sembrava disposta a concedergli una seconda possibilità, colpita dai suoi tentativi di riconquistarla.

Le cose, però, non sono andate come sperato e a fine giugno, la giovane ha rivelato in una Instagram story di avere interrotto ogni rapporto: “Sono stata costretta a bloccarlo”.

A meno di un mese da quell’annuncio, Alfred è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, dimostrando di aver voltato definitivamente pagina.