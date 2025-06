video suggerito

Valerio Palma svela il motivo della lite tra Diandra e le ex amiche Anna e Giulia: “Cosa volevano facesse” Valerio Palma, ex protagonista di Temptation Island, rivela il motivo per il quale le ex compagne d’avventura Anna Acciardi e Giulia Duranti avrebbero attivato la fidanzata Diandra Pecchioli. La vecchia edizione del docu-reality torna nell’occhio del ciclone a pochi giorni dal debutto della nuova stagione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

Mentre Temptation Island scalda i motori in vista della partenza dell’edizione 2025, i protagonisti della vecchia stagione del reality si scontrano sui social. È stato Valerio Palma, compagno di Diandra Pecchioli, a puntare il dito contro Anna Acciardi e Giulia Duranti che, nel corso delle ultime settimane, avevano lanciato qualche frecciatina social alla sua compagna. Con un video postato su Instagram, Valerio ha svelato il motivo che avrebbe spinto le due a coalizzarsi contro l’ex compagna d’avventura.

La versione di Valerio Palma: “Anna pretendeva che la avvisassimo che Alfred era insieme a una ragazza”

Nel video postato sul suo profilo, Valerio rende nota la sua versione dei fatti a proposito di quanto sarebbe accaduto tra la compagna Diandra e le sue ex compagne d’avventura: “Diandra non ama i pettegolezzi sterili, tantomeno le chiacchiere da comare, che a quanto pare piacciono ad altri. Vi racconto io che cosa è successo, in maniera veloce veloce. Qualche mese fa, forse un paio di mesi fa, Diandra stava facendo una notte in clinica ed era in sala operatoria, quindi ovviamente il telefonino manco lo guardava, io quella sera ero al Mon Ami”. Quindi ha rivelato che sarebbe stato contatto da Alfred, ex fidanzato di Anna, che lo avrebbe raggiunto al locale insieme a un’altra ragazza:

Ricevo una telefonata, era Alfred. Viene nel locale ed è accompagnato da una ragazza, una bella ragazza che mi ha presentato, ovviamente io li ho fatti accomodare, siamo stati pochi minuti a parlare e poi ovviamente gli ho lasciato spazio per la loro serata. Io e Alfred quella sera ci siamo fatti una foto che abbiamo immediatamente postato sui social. Che cosa è successo, che cosa ha dato fastidio ad Anna? Anna pensava, pretendeva anzi, che io, avendo ricevuto Alfred e avendolo visto con una ragazza, avrei dovuto chiamare Diandra per avvisarla che Alfred era nel nostro locale insieme a una e lei a sua volta avrebbe dovuto chiamare Anna per informarla che Alfred, dopo un anno che si sono lasciati, era al Mon ami insieme ad una ragazza. Quindi questa qua è stata la grande polemica montata a regola d’arte da Anna.

La replica di Anna Acciardi e Giulia Duranti

A strettissimo giro è arrivata la replica di Anna Acciardi che, via Instagram, ha promesso una serie di rivelazioni sulla coppia formata da Valerio e Diandra e sui motivi che li avrebbero spinti a partecipare a Temptation Island: “Risponderò anche io con un video tipo ‘candidata a sindaco’ per scendere più nel dettaglio. Datemi il tempo di elaborare un discorso che non vi spinga a odiare nessuno ma che vi apra gli occhi su una coppia che ha iniziato a prendervi in giro dal giorno zero partecipando a Temptation Island con una problematica mai esistita con l’unico scopo di ottenere visibilità e guadagno per l’apertura del loro locale”.

Con la stessa rapidità, ha replicato Giulia Duranti: “Ciao Valerio, visto che ti piace tanto mettere le cose in piazza, ti sei dimenticato di dire un paio di cose. Ti ricordi quando parlavi male di persone e poi ti ho visto insieme a loro? A me non piace avere questo tipo di amicizie e quindi mi sono allontanata. Quando è uscita fuori la notizia che tu e Diandra vi eravate lasciati, io ho scritto subito a lei chiedendo cosa stesse succedendo e dicendole che se avevo bisogno poteva chiamarmi, ricevendo una risposta in cui diceva che mi avrebbe chiamata. Non l’ho più sentita, se non per chiedermi come si facesse a mettere una storia più lunga di 60 sec. Ti facevo più maturo per l’età che hai”.