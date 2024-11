video suggerito

Valerio e Diandra innamoratissimi dopo Temptation: "Un uomo che fa un passo indietro non è debole" Diandra e Valerio sono ospiti nello studio di Verissimo dopo la loro esperienza a Temptation Island. I due si raccontano, parlando del loro amore, della crisi e anche della voglia di ritrovarsi.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di sabato 2 novembre di Verissimo sono stati ospiti Diandra e Valerio, una delle coppie della seconda edizione di Temptation Island. La loro è stata una storia diversa dalle altre, con ben due falò, a seguito dei quali hanno confermato quell'amore che nutrivano l'uno per l'altra, nonostante le difficoltà e la crisi affrontata prima di partecipare al programma. A distanza di qualche tempo, la coppia si mostra ancora più forte e affiatata.

Il dopo Temptation Island

"Sta andando tutto bene, ci siamo confrontati su tantissime cose, alcune che erano i nostri punti critici, abbiamo dato un po’ più di qualità a quel poco tempo che abbiamo a disposizione" è così che Diandra racconta a Silvia Toffanin come è stato il ritorno alla loro vita romana dopo l'esperienza di Temptation Island e aggiunge:

Valerio è molto sentimentale, è attento ai dettagli, cosa che io non sono, quindi una cena insieme vissuta a pieno. Ancora manca il famosissimo panino al mare, ma ci andremo e faremo le cose fatte bene, a Brindisi.

Sette anni d'amore, con una conoscenza iniziata per caso, sebbene i presupposti per creare qualcosa di forte, sin dai primi scambi si siano mostrati sin da subito, come raccontano entrambi

Valerio viveva a Milano, io a Roma e uno dei miei migliori amici era amico di una sua amica. Improvvisamente questo mio amico non si fa più sentire e questa ragazza ha chiesto a Valerio una mano per ritrovarlo.

Quindi Valerio prende la parola e racconta il momento in cui ha capito che Diandra poteva essere una donna capace di incuriosirlo:

Questa mi amica mi ha chiesto, c’è un bel ragazzo, c’è questa ragazza, capisci se riesci a conoscerla ad uscirci insieme, per capire dove fosse questo ragazzo. Quando ho parlato con Diandra è subito scattato qualcosa. Non avevo il suo numero all’inizio, abbiamo iniziato a parlare di noi sui social. E poi, dopo qualche settimana, ci siamo dati appuntamento. Tutto il tempo libero che avevo a disposizione lo dedicavo a lei, è stata una delle cose che mi ha emozionato all’inizio del nostro rapporto, non lo avevo mai fatto per nessuna.

La crisi e la chiamata a Temptation Island

Eppure i due sono arrivati ad un momento in cui, forse, avevano smesso di capirsi e di venirsi in contro, tanto che la chiamata a Temptation Island è stata fondamentale per rimettere insieme i pezzi di una storia che ha rischiato di andare in frantumi:

La mancanza di Valerio per la sua famiglia, ultimamente con l’avvio di un’altra attività e i poco tempo a disposizione, abbiamo avuto una crisi e questo mi ha spinto a scrivere a Temptation Island.

Il primo falò della coppia non è stato dei migliori. Lui, ormai, dopo aver visto alcune dichiarazioni da parte di Diandra, che lamentava il fatto di non sentirsi davvero appoggiata da Valerio,era intenzionato a chiudere la loro relazione. Toffanin, quindi, chiede a Diandra come sia stata dopo la notte del falò:

Pianto no, stavo male, sono convinta che per una donna sia importante la realizzazione personale, l’indipendenza sia economica che morale. Non avrei mai potuto abbandonare quello che ho costruito con sacrifici per fuggire a Brindisi, sapevo che lui soffriva, ma hai ho sempre chiesto di aspettarmi così ci saremmo potuti dedicare l’uno all’altro.

Il secondo falò e la lettera di Valerio

Il secondo falò, invece, è stato decisamente più intenso e i due hanno avuto modo di chiedersi scusa, dopo un passo che Valerio ha fatto nei confronti di Diandra:

Ho fatto un passo indietro perché ero sicuro che stavo facendo una stupidaggine. Mi emoziona vedere questo video, non è segno di debolezza, oggi sto qui con lei e insieme siamo molto forti, non solo ho voluto fare un passo indietro, ma ho capito davvero che Diandra è effettivamente la donna della mia vita. Ho voluto scrivere quella lettera, ho tirato fuori quello che avevo del cuore, tenendo da parte il dubbio che lei non venisse.

Diandra, quindi, conclude dicendo di essersi emozionata all'idea che Valerio voglia diventare padre, perché anche lei sogna di diventare mamma prima o poi: "Anche io sono innamoratissima di lui, siamo stati bravi, è ovvio che in sette anni possano esserci problematiche, siamo convinti che l’amore vada costruito giorno per giorno"