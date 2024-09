video suggerito

Temptation Island, Diandra: “Sto bene anche senza Valerio. Non lascerei Roma per lui, qui ho la mia vita” Nella puntata di martedì 24 settembre di Temptation Island, la situazione tra Valerio e Diandra si fa critica. Il fidanzato chiede il falò: “Voglio il confronto con lei immediatamente, ognuno se ne va per i ca**i suoi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di martedì 24 settembre di Temptation Island la pazienza di Valerio viene messa a dura prova, teso per le dichiarazioni della sua fidanzata Diandra. La fidanzata è contraria all'idea di trasferisi da Roma a Brindisi (città in cui vive la famiglia di Valerio). Le frasi della donna lo turbano a tal punto da richiedere il falò immediato: "Voglio il confronto con Diandra immediatamente, ognuno se ne va per i ca**i suoi".

Diandra: "Senza Valerio sto bene. Su Brindisi non transigo, a Roma ho la mia vita"

Nel pinnettu Valerio fa i conti con le rivelazioni della sua fidanzata Diandra a Valentino, il single che spinge la donne a riflettere sulla sua situazione sentimentale. "In Valerio vedo il fatto che potrebbe essere felice con una persona più semplice, non dico senza ambizioni, magari in Puglia. Possono stare lì e vivere una vita serena" riflette Diandra. E aggiunge: "Per fare sta vita pe' na vita devi avere il cash. Lui deve capire se vuole stare a Roma. Io non rinuncerei alla mia vita, alla mia attività e ai miei amici". Diandra si lascia poi andare ad ulteriori considerazioni sul suo compagno: "Sono del parere che chi fa meno segue l'altro. Voglio dire, ha uno stipendio ma quelle sono le sue ore e quelle fa. Io mi sono data da fare per un botto di robe ". Diandra spiega di stare giù immaginando come sarebbe la sua vita senza Valerio: "Su Brindisi non transigo. Lui mi sta ponendo davanti a un bivio, sta aspettando che io cambi idea ma sto lavorando su me stessa e mi sto preparando all'eventualità che lui non cambi idea". Non nega di "stare bene anche senza di lui".

Valerio e la richiesta di falò immediato

Quanto rivelato da Diandra spinge Valerio verso una decisione drastica: "Voglio il falò immediato. Non ci sono altre spiegazioni da darci. Voglio il falò, voglio il confronto con Diandra immediatamente, ognuno se ne va per i ca**i suoi. Qua non è una sfida o un gioco, visto che stai bene e non cambi ti dò quello che vuoi".