Diandra e Valerio si lasciano a Temptation Island ma tra loro non è finita, si rivedranno di fronte a Bisciglia Diandra Pecchioli e Valerio Palma si lasciano nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2024. I due sono rimasti fermi sulle loro posizioni e, durante il loro falò di confronto si sono lasciati. Ma Filippo Bisciglia ha rivelato che il loro percorso in trasmissione non è terminato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island 2024, Valerio Palma chiede a Diandra Pecchioli il falò di confronto anticipato, determinato a restare sulla sua posizione e quindi abbandonare Roma. Prima di decidere se raggiungerlo o meno, Diandra viene convocata nel pinnettu per assistere a uno sfogo del compagno che descriva la loro vita di coppia come una guerra costante: “Quando vado al lavoro so che resterò tranquillo per qualche ora”. Il filmato prosegue mostrando l’intimità nata tra Valerio e la single Julia. “Non mi manca Diandra, mi manca com’ero io”, ammette l’uomo, “E con te mi sento me stesso al 99%”.

L’esterna tra Valerio e la single Julia

Per rimarcare la differenza con Diandra, che considera eccessivamente attenta alle cose materiali, Valerio decide di portare Julia a mangiare in riva al mare. Nessun ristorante per loro, solo una coperta stesa sulla sabbia e un panino acquistato in salumeria. Due cuori e una capanna insomma, qualcosa che Diandra non avrebbe gradito. E infatti la donna si ribella: “Il panino? Valerio è falsissimo. Ama andare in barca e poi a bere Dom Perignon. Lo conoscete da due giorni, fidatevi di me. Lui è falso, impostato, non esce di casa se non ha l’abito da mille euro. Quale umiltà? Sciabole sulle barche da 50 metri. Semplicemente, si sente inferiore a me. Io lavoro da mattina a sera e ho creato un patrimonio per entrambi. Non torna in Puglia da 7 anni perché gli piace la vita che facciamo insieme. Io ho fatto i soldi e gli stava bene. Devo restituire dei soldi ai miei genitori ma lui vuole glieli restituisca poco a poco perché dobbiamo goderceli noi. Quando non abbiamo avuto soldi, si lamentava che stessimo male, che ci fossimo arenati. I miei genitori e le mie amiche mi dicono da una vita di mollarlo. Non gli piace la vita semplice e io non ho intenzione di vendere nulla per seguirlo. Ogni estate sceglie di andare a Porto Cervo invece che tornare in Puglia a rivedere la sua famiglia. Sta facendo una figura di mer** che non finisce mai”.

Ła richiesta di falò di confronto anticipato

Dopo lo sfogo in cui racconta per la prima volta la sua verità, Diandra riceve la richiesta di confronto anticipato da parte del suo compagno. “Voglio continuare a sentire me stessa perché se esco, me lo riprendo subito. Voglio sentire ancora questa rabbia”, spiega Diandra, propensa a rifiutare la sua richiesta. Valerio, però, fa sapere che se la compagna decide di non presentarsi, lui andrà via. Quindi Diandra accetta il confronto.

Il falò di confronto anticipato tra Valerio e Diandra

Valerio spiega le ragioni della sua richiesta: “Non mi è piaciuto sentirti dire che chi guadagna di più deve essere seguito da chi guadagna di meno”. I due si confrontano a proposito dei rispettivi problemi, sul desiderio di avere una famiglia, sui proposito di progettualità che non li trovano d’accordo. Diandra, a un certo punto, si scioglie in lacrime e racconta: “Nei momenti in cui tutto sembrava andare male e io mi sentivo persa, invece di incoraggiarmi mi diceva che avevo rovinato tutti”.

Diandra e Valeiro si lassciano a Tempration Island

“Non ci sono più i presupposti per andare avanti. Sono innamorato ma non si può andare avanti così quindi torno a casa da solo”, conclude Valerio. “Io volevo vedere come mi sarei sentita senza di lui. Se non lo avesse interrotto, mi sarei formata meglio ma è andata così. Torno a casa da sola”, gli fa eco Diandra evidentemente addolorata.