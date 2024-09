video suggerito

Diandra e Valerio verso una svolta a Temptation Island, un video nel pinnettu li metterà in crisi La crisi nel rapporto tra Diandra Pecchioli e Valerio Palma si prepara a subire una drastica accelerata a Temptation Island. A metterli in crisi sarà un video che il dipendente statale sarà chiamato a vedere nel pinnettu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island autunno 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella seconda puntata di Temptation Island 2024, Diandra e Valerio proseguono nel loro viaggio nei sentimenti. Parlando con uno dei tentatori, Diandra ammette di non averlo lasciato anche per il senso di colpa che prova nei confronti del fatto che sia stato lui a scegliere di trasferirsi per amore. “Me lo fa pesare moltissimo”, racconta la donna nel corso di una conversione che viene mostrata a Valerio attraverso un filmato riprodotto nel pinnettu.

“Lui mi inquina la testa”, prosegue la donna, “Nei momenti duri in cui anch’io ho paura, in cui temevo di chiudere, mi diceva che avevo rovinato tutti. Se sono in questo stato, non puoi dirmi certe cose”. “Non andrò mai a Brindisi”, prosegue lei, “Il problema vero è che lui non mi lascia. Gli ho detto più volte di lasciarmi e andare via oppure di restare e di essere felice. Ma non voglio stare così. O mi lascia adesso e ci diamo la possibilità di trovare una persona entrambi per poterci creare una famiglia o proseguiamo”.

Valerio ammette le sue colpe: “Diandra racconta cose vere”

Valerio, dopo il pinnettu, ammette le sue colpe: “Quello che ha detto è vero. Quando le ho detto che aveva rovinato tutto, mi riferivo al nostro rapporto non alle nostre vite. Sul fatto che sono un lavoratore statale e lei un’imprenditrice, che cosa posso farci? Non sto con lei per questo. Quando l’ho conosciuta le ho detto che quello che potevo darle era il mio cuore. Tutto quello che ha creato lo ha fatto avendomi al suo fianco. Perché dovrei sentirmi inferiore? Allora gli operai sono teste di ca***, i parrucchieri sono stron*** e gli statali non valgono niente?”. Intanto, Valerio prosegue nel suo percorso nel villaggio dei fidanzati, approfondendo il rapporto con le single.

Il video che anticipa la crisi

Diandra affronta il suo primo falò e, di fronte a Filippo Bisciglia, ribadisce quali crede siano le difficoltà nel rapporto con Valerio. Non è l’amore a mancare nella loro storia; ad allontanarli è la mancanza di un obiettivo comune e il desiderio di mettere radici in due posti diversi d’Italia: lei a Roma, lui a Brindisi. Per lei c’è un video che mostra le interazioni tra Valerio e le single. Di fronte al filmato, la compagna lo difende e prova a giustificare il suo atteggiamento perché non passi male agli occhi del pubblico a casa.

E infatti tornata nel villaggio spiega: “Mi spiace perché questo non è il vero Valerio. L’ho visto greve, non l’ho riconosciuto e lui è molto galante. Non ha bisogno di farti il piedino o sbatterti al muro. Ha altri modi”. Anche Valerio partecipa al suo primo falò ma per lui non ci sono video. Filippo Bisciglia, però, annuncia un colpo di scena: a breve il percorso dei due in trasmissione subirà una drastica accelerata.