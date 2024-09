video suggerito

Chi sono Diandra Pecchioli e Valerio Palma a Temptation Island: cosa sappiamo sulla loro storia Diandra e Valerio formano una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. Lei ha 37 anni ed è di Roma, dove lavora come veterinaria e imprenditrice. Lui è un dipendente pubblico. I loro problemi dipendono dal fatto che lui vorrebbe trasferirsi a Brindisi per abbandonare la vita stressante che vivono a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Diandra Pecchioli e Valerio Palma sono tra le coppie della nuova edizione di Temptation Island, che è pronta a partire da settembre 2024. Alla conduzione, ancora una volta, ci sarà Filippo Bisciglia. Diandra è del 1987, ha quinti 37 anni ed è originaria di Roma, dove vive con Valerio. Lavora come medico veterinario e imprenditrice e ha scritto a Temptation Island perché il suo compagno vorrebbe trasferirsi in pianta stabile a Brindisi, città in cui vive la sua famiglia e nella quale potrebbe lavorare come dipendente statale. Stanno insieme da sette anni e mezzo e convivono da sette.

Chi sono Diandra e Valerio, coppia di Temptation Island 2024

Lei si chiama Diandra Pecchioli ed è la proprietaria di un locale per eventi, il Mon Amì di Roma. Lavora anche come medico veterinario. Il suo profilo Instagram è @diandra_pecchioli, nel quale compare spesso in compagnia di personaggi del mondo dello spettacolo, proprio grazie alle attività del suo locale. Il suo compagno vorrebbe abbandonare la vita frenetica che vivono a Roma per trasferirsi nella più calma Brindisi. Lei, tuttavia, non è d'accordo con lui.

Perché Diandra e Valerio partecipano alla nuova edizione di Temptation Island

Come anticipato, i problemi di Valerio e Diandra sembrano essere legati alle loro diverse prospettive di vita. Lui vorrebbe una vita più tranquilla, mentre lei vorrebbe restare a Roma. Nel video ufficiale di presentazione, però, lei sostiene di non essere una tipa da "due cuori e una capanna": "E secondo me lui non è diverso da me – aggiunge nel filmato – Quando lo porto sulle barche dei miei amici da cinquanta metri non sembra disdegnare questo stile di vita". Nonostante gli agi che i due sembrano vivere nella capitale, lui vuole cambiare aria e tornare in Puglia.

