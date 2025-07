Antonio Maietta ritrova l’amore dopo Titti Scialò, la dedica alla nuova fidanzata: “So che voglio venire con te”

Antonio Maietta ufficializza la sua nuova relazione dopo la rottura da Titti Scialò dopo Temptation Island 2024. Le parole a corredo degli scatti: “Non so dove ci porterà tutto questo, ma so che voglio venire con te”.

Antonio Maietta e Titti Scialò sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2024. I due napoletani scelsero di lasciare separato il programma condotto da Filippo Bisciglia ma, ora, come testimoniato da un post pubblicato poche ore fa su Instagram, Maietta sembra aver voltato definitivamente pagina. La dolce dedica a corredo dello scatto con la nuova fidanzata: "Non so dove ci porterà tutto questo. So che voglio venire con te".

Antonio Maietta e la nuova fidanzata dopo la rottura con Titti Scialò

Dopo la fine di Temptation Island 2024, Antonio Maietta tentò un riavvicinamento con Titti Scialò, ma le cose tra i due non si sono mai sistemate del tutto. Dopo mesi dalla fine di quell'esperienza, entrambi hanno ritrovato l'amore e, attraverso un post condiviso su Instagram poche ore fa, Maietta ha ufficializzato la storia con la sua nuova fidanzata: "Non so dove ci porterà tutto questo, ma so che voglio venire con te", ha scritto a corredo degli scatti. Messi definitivamente da parte, dunque, i rumors degli scorsi giorni che lo vedevano in un flirt con Anna Acciardi.

Anche Titti Scialò ha un nuovo fidanzato

Dopo la fine della sua storia con Maietta, con cui aveva partecipato a Temptation Island nell'edizione autunnale del 2024, anche Titti Scialò ha ritrovato l'amore. Avevano deciso di uscire separati dal programma ed era diventata in breve virale sui social il momento in cui la ragazza aveva gettato nelle fiamme del falò l'anello che lui le aveva regalato. Ora nella vita della 25enne c'è un nuovo ragazzo, come mostra l'ultimo post pubblicato su Instagram, che ufficializza la frequentazione dopo alcuni indizi social. Il ragazzo in questione si chiama Oreste Russo, ma di lui non si hanno informazioni al momento. Lo scatto li ritrae durante una giornata in barca, stretti in un abbraccio.