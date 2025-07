“Antonio Maietta, ex di Titti, sta con Anna Acciardi”: la replica ai gossip sugli ex protagonisti di Temptation Island

Anna Acciardi e Antonio Maietta utilizzano una storia su Instagram per smentire le indiscrezioni che li vorrebbero sentimentalmente legati. Protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island — lei aveva partecipato con l’ex compagno Alfred Ekhator, lui con l’ex fidanzata Titti Scialò. Tutte e due le coppie erano uscite dal villaggio da "scoppiate" — i due sono apparsi recentemente molto vicini, tanto da alimentare voci su una possibile relazione. In realtà, come precisano entrambi, il rapporto che li unisce è esclusivamente di amicizia.

“Non siamo una coppia”: le parole di Anna e Antonio

Anna è stata la prima a smentire il presunto flirt, pubblicando una Instagram story: “Antonio e io non stiamo insieme. Non abbiamo una relazione segreta. Quella sera dei TikTok non eravamo soli. Tra le persone presenti c’era anche l’attuale fidanzata di Antonio. E l’attuale fidanzata non sono io”.

Maietta ha ricondiviso la storia, confermando le parole della psicologa: “Tra me e Anna c’è solo un’amicizia. E poi lei è l’ex compagna di un amico con il quale ho condiviso un’esperienza. Non farei mai nulla del genere”.

Titti Scialò e Alfred Ekhator hanno voltato pagina

Nel frattempo, Maietta avrebbe ritrovato l’amore accanto a una nuova donna, la cui identità per ora resta riservata (probabilmente per evitare attacchi strumentali diretti contro la compagna). Come lui, anche la sua ex, Titti Scialò, ha lasciato intendere via Instagram di frequentare un’altra persona, pur senza svelarne il nome.

Alfred Ekhator, ex di Anna, è invece apparso recentemente sui social in compagnia di Marta Capuozzo, star di OnlyFans. I due hanno ufficializzato la loro relazione pubblicando le prime foto di coppia, scattate in occasione di un viaggio a Sharm El Sheikh. Acciardi, almeno per ora, sembrerebbe essere l’unica rimasta single.